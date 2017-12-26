搶跨年人潮 百貨業辦爵士音樂演出

2017-12-26 11:16 中央社 台北26日電



跨年人潮多，百貨業者要把消費者留在店內，推出折扣優惠及音樂演出，遠東SOGO台北3館跨年當天有爵士樂等演奏，新光台北站前店則推卡友折扣優惠。

跨年夜大多民眾會出門逛街或是參與跨年晚會，度過2017年最後一天，百貨業者看準龐大人潮商機，要趁跨年衝刺今年最後一波業績表現，紛紛卯足全力，推出各式活動搶客。

遠東SOGO百貨台北忠孝、復興、敦化館三館31日分別舉辦銅管五重奏、經典跨年爵士夜、JAZZ DANCE 爵士美樂等爵士音樂演出，要以優美樂章，陪伴民眾跨年。

SOGO百貨指出，雖然沒有大咖明星助陣，但在感受爵士樂的美好之餘，還可把握機會，選購自己喜愛的商品；另外，元旦當天為延續跨年商機，忠孝館結合7大日系女裝品牌，推出新台幣3980至5000元不等的限定福袋，內含外套、毛衣、裙子、包包等商品，部分福袋市價超過1萬8000元，考驗民眾手氣。

新光三越台北站前店因應跨年，28日至明年1月1日推出貴賓卡友全館滿5000元送300元優惠，且消費滿額還可獲得「無印良品超音波芬香噴霧器」、「新光三越贈品禮券800元」、「東京牛奶起司工坊-起司夾心餅乾禮」等好禮，要以實質優惠折扣，吸引民眾購物消費。