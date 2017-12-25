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RICHARD MILLE超薄腕表 展現頂尖工藝

2017-12-25 22:06聯合報 記者曾智緯╱即時報導

RICHARD MILLE RM033腕表，18K玫瑰金表殼，搭載鏤空RMXP1...
RICHARD MILLE RM033腕表，18K玫瑰金表殼，搭載鏤空RMXP1自動上鍊機芯，具備42小時動力儲存。圖／RICHARD MILLE提供
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頂級腕表品牌RICHARD MILLE為人所津津樂道的設計有辨識度極高的酒桶型表殼、以及高複雜的懸吊式機芯結構，不過行家們所追捧的則是非具備上述特色款式，如圓型外觀的RM033及長方型表殼的RM016腕表。

相當有意思的是，RM033與RM016都是主打「超薄」的腕表，不管是哪一款連同表殼的厚度都不到9毫米，對比品牌其他的表款，可說相當的纖細。而且RM016還是RICHARD MILLE的首款長方型腕表，厚度僅8.25毫米，表殼背兩端的弧形提供了一個極佳的貼合度，戴在手腕上非常舒適，也讓喜愛這個風格的女性消費者，多了入手的理由。而較晚推出的RM033更是一舉把厚度推向6.30毫米，也是目前品牌最薄的腕表之一，加上圓型表殼的配置，同樣具有話題。

或許乍看之下RM033與RM016都只是簡單的自動上鍊腕表，僅有時、分的顯示功能，不比有搭載陀飛輪功能的款式來的複雜，但因此就輕視的話，那可就大錯特錯了。因為要製作「超薄」就具備了極困難的製作技巧，以RM033腕表為例，所採用的鏤空RMXP1機芯直徑達到33毫米，僅比十元硬幣略厚，因此把向來置於中央的自動盤移往旁邊，藉由重新配置空間來換取更薄的可能。另外為了要平衡整個機芯結構，RICHARD MILLE還採用鉑金來製作自動盤，同時能雙向上鍊，在在都讓製表時變得更為複雜。

而且這兩款超薄的表款，都是採用無表盤的鏤空設計，延續了品牌慣有手筆，當然亦能展現出機芯的美感。不過為了要讓辨時更清晰，RM016的時標也刻意將數字加大來配合表殼的大小，適合不同的場合配戴；從正面看RM033腕表，也可看到品牌細心的在黑色PVD的機芯上，運用了加大的白色時標設計，讓數字有如漂浮其上，帶有幾分的科幻感。兩款腕表都提供了鈦金屬、18K玫瑰金、18K白金及鑲鑽款式可選擇，然而不管是怎樣的材質，配戴時都能深刻感受到品牌的DNA。

RICHARD MILLE RM016腕表，鈦金屬表殼，搭載RM005-S自動上...
RICHARD MILLE RM016腕表，鈦金屬表殼，搭載RM005-S自動上鍊機芯，具55小時動力儲存，約350萬元。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE RM033腕表，18K玫瑰金表殼、表圈鑲鑽，搭載鏤空...
RICHARD MILLE RM033腕表，18K玫瑰金表殼、表圈鑲鑽，搭載鏤空RMXP1自動上鍊機芯，具備42小時動力儲存，約596萬元。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE RM033腕表，從透明底蓋即可見到，以往在中央的自動...
RICHARD MILLE RM033腕表，從透明底蓋即可見到，以往在中央的自動盤，改為偏心設計。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE RM016腕表，鈦金屬表殼，搭載RM005-S自動上...
RICHARD MILLE RM016腕表，鈦金屬表殼，搭載RM005-S自動上鍊機芯，具55小時動力儲存，約350萬元。圖／RICHARD MILLE提供
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