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好大的官威拒盤查！「假將軍、假夫人」闖進國安重地

2017彩妝回顧 2018怎麼「妝」？

2017-12-25 22:05聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

2017年專櫃、開架彩妝市場依舊以唇膏為主角，各種新鮮色掀起熱門話題與熱銷業績，證明消費者越來越多變的喜好，也開拓來年更多采多姿的創新品項登場契機。而局部細節與客製化保養熱潮的興起，更專心聚焦不同肌膚問題。

回顧2017：

乾燥玫瑰、土唇色席捲開架、專櫃

2017唇彩以乾燥玫瑰色和土色引領大勢，尤其乾燥玫瑰色更有多款賣到缺貨的暢銷色號，包括REVLON露華濃經典璀璨唇膏＃445柚色玫瑰、MISSHA霧感胭脂唇膏＃MRD02乾燥玫瑰、巴黎萊雅純色訂製唇膏＃233氣質玫瑰、Bbia謬斯女神完美唇膏＃4等。而M·A·C、BECCA、植村秀、BY TERRY等品牌，則推出一系列以土色為主調，衍生更多種深淺不一的土色唇膏品項，像是帶粉、紅或是裸色調，甚至是可可、咖啡等更深色彩。

還有品牌瞄準這股玫瑰風潮，推出一系列玫瑰色調的唇彩，像是巴黎萊雅純色訂製唇膏玫瑰風暴系列共9色、BeautyMaker水吻炫彩觸控唇膏的4款玫瑰新色、Za日不落驚艷保濕唇膏玫瑰控系列共10色等。

2018全新型色聚光唇萃BG04奶茶裸。圖／植村秀提供
2018全新型色聚光唇萃BG04奶茶裸。圖／植村秀提供
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韓妝的修容光影與金屬光潮流

引領全球美妝潮流的韓妝，從2017秋冬至2018春夏一改以往的大面積深色修容妝法，以局部光澤打亮強化立體輪廓，滑順易上手、好攜帶的修容棒頗受年輕族群喜愛，以I'M MEME我愛魔法棒為例，在台灣平均每月可賣出上萬支，其中又以修容棒最熱銷。

金屬光在2017秋冬彩妝大行其道。圖／PONY EFFECT提供
金屬光在2017秋冬彩妝大行其道。圖／PONY EFFECT提供
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金屬光是2017秋冬彩妝的重點元素之一，PONY EFFECT金屬釉光液態唇膏就在台灣推出7色，其中還包括紫、藍、綠、咖啡等特殊色，並能當眼影使用；鑲入99%金緻微粒的巴黎萊雅24K金屬星燦唇膏一支具備單擦、與其他唇彩疊擦、打亮、眼彩等4合1功能，在日韓賣到缺貨，今年底也在台灣開賣。

藥妝店集點加價購 走可愛療癒風

看準現代人壓力大，藥妝店今年集點加價購活動鎖定療癒風，以居家、辦公、野餐旅遊等實用小物刺激買氣。像屈臣氏夏季舉辦的「耍廢哲學家」集點活動由馬來貘、蛋黃哥聯手出擊；康是美今年陸續推出SNOOPY好友同樂會、LINE FRIENDS萌友應援團、卡娜赫拉的小動物~就愛宅一起等全店行銷活動，並結合實體門市與網購同步。

康是美「卡娜赫拉的小動物～就愛宅一起」推出多款實用可愛居家用品。圖／康是美提供
康是美「卡娜赫拉的小動物～就愛宅一起」推出多款實用可愛居家用品。圖／康是美提供
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藥妝店集點活動瞄準療癒風與實用需求。圖／屈臣氏提供
藥妝店集點活動瞄準療癒風與實用需求。圖／屈臣氏提供
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聯名風持續熱燒 話題彩妝登台

2017年專櫃彩妝持續推出跨界聯名商品，從以往就很流行的卡通主題甚至是時尚服飾品牌都是合作對象，透過鮮明的品牌設計風格包裝、選色與限量款的彩妝組合加乘魅力，成功掀起話題與搶購潮。另一方面，在社群網站上熱議已久的人氣彩妝品牌也接連登台，像是Tom Ford、NYX Professional Makeup、ADDICTION等。

蘭蔻X Olympia Le Tan秋季限量聯名彩妝「夢幻復古樂園化妝包」。圖／...
蘭蔻X Olympia Le Tan秋季限量聯名彩妝「夢幻復古樂園化妝包」。圖／蘭蔻提供
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M.A.C與韓國當紅設計師拍檔Steve J & Yoni P推出聯名彩妝。圖／...
M.A.C與韓國當紅設計師拍檔Steve J & Yoni P推出聯名彩妝。圖／M.A.C提供
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跨年齡層 SK-II找竇靖童代言青春露

SK-II以改寫命運為題，除了「你的瓶身你做主」系列，寫下首度推出非霧面瓶身的紀錄，更找來竇靖童拍攝影片，把品牌經典的青春露推向新格局。

此外，除了竇靖童、崔秀英、綾瀨遙的形象影片，品牌在台灣找了多位具有社群影響力及導購力的網紅，接力拍攝形象照，也帶來高曝光。

SK-II找來竇靖童作為「你的瓶身你做主」系列形象代言，為備受矚目的大事。圖／S...
SK-II找來竇靖童作為「你的瓶身你做主」系列形象代言，為備受矚目的大事。圖／SK-II提供
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展望2018：

唇膏種類百花齊放

在韓劇帶領下，台灣消費者對唇妝色系的接受度也越來越廣，各家專櫃品牌也都不斷從人氣唇妝商品研發新的質地、色系，或是推出全新唇妝系列。來年除了唇膏質地和類型變化依舊越來越多之外，金屬色、混色疊擦等趨勢預計也將掀起另一波前衛妝感流行，而持妝度更是眾家品牌致力研發的重點。

疊擦金屬光唇是2018唇妝新趨勢，除韓妝外蘭蔻也是。圖／蘭蔻提供
疊擦金屬光唇是2018唇妝新趨勢，除韓妝外蘭蔻也是。圖／蘭蔻提供
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保養型精緻底妝夯

加入精油、植物精華的底妝商品在2017已經開創新一波精緻型底妝趨勢，2018年包括迪奧、資生堂東京櫃等眾家底妝產品也持續加入如玫瑰精萃、芍藥、高級宇治綠茶精華、大島櫻花萃取精華等等，打造邊上妝邊保養的超方便粉底、蜜粉等底妝新品。

極上御藏光羽紗蜜粉。圖／資生堂提供
極上御藏光羽紗蜜粉。圖／資生堂提供
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耶誕倒數日曆搶手

今年周慶檔期尾聲的一大亮點，就是耶誕倒數月曆，包括限地、限量的迪奧、The Body Shop，或是粉絲每年都在翹首期待的Jo Malone、diptyque、歐舒丹、Kiehl's，都賣到缺貨又緊急調貨。倩碧、Dr.Hauschka德國世家、AVEDA都加入戰局，2018應會有更多品牌加入。

今年度耶誕倒數月曆大豐收，有百花齊放的盛況。圖／Kiehl's提供
今年度耶誕倒數月曆大豐收，有百花齊放的盛況。圖／Kiehl's提供
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細節保養正是王道

品木宣言的面膜可全臉混搭使用，或是THREE推出季節限量指緣修護及鼻挺精華、晶唇露、淨透唇精華（黯沉用）、紅潤唇精華（蒼白用）等，都是針對細節、細部保養的潮流，迪奧在2018也一口氣推出針對5種需求的凍妍新肌精華；而10/10 APOTHECARY旗下Natura Bisse則趕在2017年末，以保養取代微整，針對表情紋、靜態老化紋等上市局部使用的6D立體緊緻豐潤貼片，針對細部膚況的保養正盛行。

講究精準、細節的保養正流行，迪奧一次推出針對5種需求的凍妍新肌精華。圖／迪奧提供
講究精準、細節的保養正流行，迪奧一次推出針對5種需求的凍妍新肌精華。圖／迪奧提供
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Tom Ford也在今年登台設櫃。全新太陽輕吻修容餅3,600元。圖／Tom F...
Tom Ford也在今年登台設櫃。全新太陽輕吻修容餅3,600元。圖／Tom Ford提供
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巴黎萊雅純色訂製唇膏玫瑰風暴系列推出9色玫瑰色調。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅純色訂製唇膏玫瑰風暴系列推出9色玫瑰色調。圖／巴黎萊雅提供
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玫瑰唇色是2017開架美妝的重點潮流。圖／Za提供
玫瑰唇色是2017開架美妝的重點潮流。圖／Za提供
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REVLON露華濃經典璀璨唇膏＃445柚色玫瑰熱賣到缺貨。圖／屈臣氏提供
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2018全新香吻誘惑超霧唇膏N331濃烈的愛，1,250元。圖／紀梵希提供
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今年有許多品牌引進台灣，ADDICTION就選在今年進駐。圖／ADDICTION...
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臉部分區細節保養蔚為風潮，Natura Bisse研發6D立體緊緻豐潤貼片。圖／...
臉部分區細節保養蔚為風潮，Natura Bisse研發6D立體緊緻豐潤貼片。圖／10/10 APOTHECARY
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