王庭勻帥穿Berluti新裝 自招「偶像包袱太重」
名模王庭勻因為演出網路影集「深藍與月光」逐漸打開知名度，日前他回歸本業，當起稱職的模特兒為Berluti展演2018年的春夏系列男裝。
王庭勻認為「這次演的是偶像包袱比較重的角色，感覺跟自己比較像，比較沒有太大的突破。」做服裝展示會比較單調一點，而演戲就像生活一樣會有比較多的驚喜，但也都是他的工作，都是生活的一部分。但仍然在劇組跟其他演員身上學習到了很多，未來會想多嘗試可以放開一點沒有包袱的角色，例如反派或是情緒比較重的角色。另外，王庭勻演戲跟做模特兒是兩件不一樣的事，專業領域不同。不過在演戲後對於試鏡比較有幫助，在演過戲之後就比較不會緊張，也能好好展現自己。
相較於上一季非常的「Haider Ackermann」，Berluti這一季可看得出，設計師用心的想區別兩個品牌的差異。色彩上少了很招牌的酒紅色，但多了駝色、米色和黑色的運用，偶有幾件的剪裁還是看得出Haider Ackermann慣用的垂墜堆疊手法，但是下手輕了不少。低調奢華仍是這個品牌的特色之一，於是採用喀什米爾羊毛織造成西裝、大衣，以及純絲製作的休閒針織衫，而且在風衣內也可見到皮革裝飾的細節。配件則呈現異材質拼接和放大Logo等設計，使消費者對於品牌印象更強烈。
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