王庭勻帥穿Berluti新裝 自招「偶像包袱太重」

2017-12-25 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



王庭勻（左）與外模共同演繹Berluti 2018春夏系列男裝。圖／Berluti提供 分享 facebook 名模王庭勻因為演出網路影集「深藍與月光」逐漸打開知名度，日前他回歸本業，當起稱職的模特兒為Berluti展演2018年的春夏系列男裝。

王庭勻認為「這次演的是偶像包袱比較重的角色，感覺跟自己比較像，比較沒有太大的突破。」做服裝展示會比較單調一點，而演戲就像生活一樣會有比較多的驚喜，但也都是他的工作，都是生活的一部分。但仍然在劇組跟其他演員身上學習到了很多，未來會想多嘗試可以放開一點沒有包袱的角色，例如反派或是情緒比較重的角色。另外，王庭勻演戲跟做模特兒是兩件不一樣的事，專業領域不同。不過在演戲後對於試鏡比較有幫助，在演過戲之後就比較不會緊張，也能好好展現自己。