什麼鍋 煮出什麼味

2017-12-25 14:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



不銹鋼涮涮鍋 台隆／提供 分享 facebook 冬季年末最適合與三五好友一起吃火鍋，但天冷又不想出門時，在家一起煮火鍋是個好選擇。利用多功能鍋具與便利料理小物，無論是看得到美味食材的透明玻璃鍋、不鏽鋼涮涮鍋，或者是各式充滿童趣的鍋具、餐瓷、器皿，在家就能輕鬆自煮不費力。

VISIONS Flair晶華鍋。 康寧／提供 分享 facebook

晶華鍋 內嵌式鍋蓋氣密性優

擁有透明琥珀色鍋身的康寧餐具「VISIONS」系列鍋具，其透明看得見的經典特色，吃起火鍋真是超有fu。其中，VISIONS Flair晶華鍋更是為華人市場量身打造，全新的內嵌式鍋蓋訴求具優異氣密性，可有效防止湯汁溢出，還有獨家推出的鍋中鍋隔水燉煮設計。康寧餐具的史努比系列除有餐盤，也有康寧鍋，還分成經典黑白，以及童趣彩色二個不同造型。

不銹鋼鍋 吃酸菜白肉鍋很搭

台隆手創館的鍋物選擇也不少，像是不銹鋼涮涮鍋，吃起酸菜白肉鍋很適合。

土鍋 台隆／提供 分享 facebook

土鍋 縮短料理時間鎖住鮮味

另外，還有土鍋也很推薦，與好友們一起吃鍋，少不了談天說地，土鍋具耐熱陶土材質，續熱保溫功能佳，不僅可縮短料理時間鎖住鮮味，也能讓大家聊的暢快之餘，繼續悠閒品嘗熱騰騰的美味鍋物。

My Melody小愛心烤盅（櫻花粉）。 Le Creuset／提供 分享 facebook

夢幻系鍋具品牌Le Creuset今冬首次在台灣推出跨界聯名商品，一出手就話題十足，與超萌且擁有廣大粉絲的三麗鷗人氣明星Little Twin Stars、My Melody，以及Hello Kitty攜手，推出旗下最熱賣的鑄鐵圓鍋與經典餐瓷器皿系列。除Hello Kitty系列暫定2018年1月上市，其餘系列均已在Le Creuset全台店櫃開賣，讓你在料理和享用美味佳餚時更添樂趣。