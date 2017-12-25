吃人氣火鍋 不必排隊

2017-12-25 14:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



這一鍋皇室祕藏鍋物。 foodpanda／提供 分享 facebook

愈來愈多民眾喜歡在家煮火鍋，各式美味湯底在超市、量販店，甚至上網動動手指頭就可以輕鬆買到，且各有獨家款。根據業者觀察，國人尤其偏愛日式與名店湯底。

名店湯底在超市

頂好超市推出「頂好火鍋季」，引進超過30款名店湯底、近50款醬料以及各式新鮮食材，共計超過300款商品。頂好超市表示，今年人氣排隊名店包括：海底撈、寧記麻辣鍋、小肥羊等合作，搶攻冬季鍋物「暖」商機。

鹹中帶甜的日式風味–穀盛壽喜燒。 頂好／提供 分享 facebook

湯底加分好料多

想讓火鍋更澎派絕對少不了丸類，頂好超市引進南門市場50年老字號南門魚丸店的人氣商品蛋餃、九層塔花枝、鱈魚包蛋等，以及基隆在地40年老店基隆德順食品的手工天婦羅。也可運用鹹中帶甜，以柴魚、昆布、酒同時熬煮而成的日式風味壽喜燒醬，加入許多食材後烹煮出的香氣令人難以抗拒，而加分秘技則是將洋蔥先以奶油炒過，可以為湯頭增添濃郁的迷人奶香，再搭配柔嫩肉片如澳洲冷藏雪花燒肉片，沾取蛋汁吃最滑溜順口。

紅豆食府麻辣鍋底。 愛買／提供 分享 facebook

全聯推出「亞洲鍋物食旅」，台、日、泰、韓式及名家湯底共33款，人氣商品包括日式拉麵名店山頭火的「鹽味豚骨鍋」與「辛味噌鍋」，還有小蒙牛麻辣鍋與養生鍋，台北麻辣鍋名店-馬辣的4支湯底，皆為全聯獨家販售。另外，Coco壹番屋咖哩湯底，還有由美食企業家蔡辰男所創品牌-十味觀的酸菜白肉鍋也受矚目。

量販店 羊肉爐最受歡迎

量販店通路消費族群則最愛羊肉爐，根據愛買統計，國人最愛口味分別是羊肉爐、其次是酸菜白肉鍋、第三名則是薑母鴨，麻辣鍋每年都有二倍銷量的成長。大潤發最受民眾歡迎的鍋底也是羊肉爐，今年各家業者競爭激烈，紛紛提供岡山原味、紅燒、清燉、藥燉等多種風味。市場上少見的「牛肉鍋」也有一票擁護者。素食養生鍋品中，最具人氣的就屬「台塑杏菇養生鍋」。

鹿兒島黑豬肉梅花火鍋肉片。 全聯／提供 分享 facebook

網路和外送平台 在家等著吃

若不想到各式火鍋店大排長龍，也不用到超市採購食材，電商網路和美食外送平台則可以讓你輕鬆在家吃火鍋。樂天市場主打「蝦爆螃蟹海陸鍋」，精選墨西哥大藍蟹、急凍扇貝、干貝等8樣新鮮海產，爆高CP值吸引無數老饕回購。foodpanda則與知名連鎖品牌餐廳「這一鍋皇室祕藏鍋物」，以及煲湯名店「九如商號」獨家合作。