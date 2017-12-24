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香奈兒COCO CRUSH 混搭妳的專屬時尚

2017-12-24 21:32聯合報 記者孫曼╱即時報導

香奈兒高級珠寶COCO CRUSH系列再添新作！誕生於2015年的COCO CRUSH，以精緻細膩的精雕工藝，在戒指與手環上創作Matelassé菱格紋圖騰交織的設計，立刻受到許多時尚名人及明星的喜愛，掀起一陣日常配戴混搭珠寶的風潮。2016年再接再厲，加入香奈兒女士最鍾愛的寶石 – 鑽石，並增添品牌獨創的18K Beige米色金材質以及香奈兒女士星座的獅子標誌，以豐富的選擇讓每位女子都能以個人的風格混搭配戴，展現自我個性。

桂綸鎂配戴COCO CRUSH戒指展現甜美氣質。圖／香奈兒提供
桂綸鎂配戴COCO CRUSH戒指展現甜美氣質。圖／香奈兒提供
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2017年全新的作品，延續既有的設計符碼，推出18K Beige米色金鑽石戒指與18K黃金、白金鑲鑽窄版手環及耳環等，系列設計更完整，為配戴珠寶、展現個性更添樂趣。

米色金光 高貴華麗

「我喜愛米色，因為它如此自然，而且它總是如此時尚」香奈兒女士如此說道。米色是香奈兒女士最鍾愛的顏色之一，散發低調奢華的優雅氣質，她創作的第一款佳績布料（Jersey）服裝即是米色。品牌經典的雙色鞋，在1950年代也以米色做為搭配；她私人寓所的麂皮沙發及康朋街總店的地毯，都選用米色這般優雅的經典色彩，營造既高貴又華麗的氣質。

香奈兒也特地創造出獨門18K合金，以米色獨特的溫柔色澤，詮釋黑白雙色之外的香奈兒經典用色 – 18K米色金於焉誕生。這次全新推出的戒指，在米色金上錯落鑲嵌鑽石，分別有小型與中型款，加上既有的18K黃金、 白金、Beige米色金三色金質鋪鑲鑽石寬、窄款的戒指，全系列的戒指款式豐富完備。而可單獨或多個一起配戴的窄版手環，也一口氣推出18K黃金、白金與鑲鑽共3款。另外，除了風格俐落摩登的18K黃金、白金鑲鑽耳環，還有不對稱的雙色金鑲鑽款，可以配戴在耳骨上，或是相互自由混搭，創造出個人化的時尚風格與造型。

菱格紋圖 律動生姿

COCO CRUSH系列珠寶上，精緻而又迷人的菱格紋圖案，正是香奈兒品牌的經典標誌之一，包括著名的2.55包款、服裝、甚至香奈兒公寓中的沙發靠枕，都可見到菱格紋的蹤跡。這令人著迷的圖案，起源於香奈兒女士早年在巴爾森賽馬場中的馬術時光，當時熱愛馬術的香奈兒女士，注意到馬術騎師為了在坐騎馬匹的時候減少摩擦阻力、並力求舒適，騎師的夾克及馬鞍都大量運用了菱格紋的設計。

香奈兒女士於是大膽將菱格紋圖案運用在她的服裝設計上，這純粹而簡約的線條從此成了品牌的經典標誌之一。1920年，菱格紋圖騰首次出現在香奈兒女士服裝設計之中，最初是出現在襯裡、衣領、袖口，進而演進成為設計的主要元素，融入整件服裝。香奈兒女士私人寓所中的米色沙發靠枕，是她特別於1930年訂製的；她自己私人包款，也在早1955年之前，就特別向Albert Monnot先生要求訂製，以其精湛的工藝，按照香奈兒女士的設計製作一款穿皮革鍊帶的肩背包，其包身是以鑽石般菱形車格裝飾的佳績布料，這也成為後來1955年香奈兒女士推出2.55包的原始鼻祖。

而菱格紋的經典線條，大膽的出現在當今香奈兒的珠寶上，更讓向來偏女性化的珠寶設計，變得更具個性而現代化。1993年的戒指結合圓潤柔美的珍珠，和鑽石鑲嵌的菱格紋戒台，正是這種摩登女性風采的最佳寫照。而1998年推出的「Matelassé」系列，設計靈感來自菱格紋圖騰，以Z字形手法用K金細絲串起金屬片，打造活潑的菱格紋項鍊與耳環，隨著身體姿態律動、搖曳生姿。

時尚單品 混搭點睛

歐陽娜娜把COCO CRUSH珠寶戴得年輕活潑。圖／香奈兒提供
歐陽娜娜把COCO CRUSH珠寶戴得年輕活潑。圖／香奈兒提供
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朴信惠混搭COCO CRUSH戒指。圖／香奈兒提供
朴信惠混搭COCO CRUSH戒指。圖／香奈兒提供
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劉詩詩以COCO CRUSH戒指和耳環展現端莊的氣質。圖／香奈兒提供
劉詩詩以COCO CRUSH戒指和耳環展現端莊的氣質。圖／香奈兒提供
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2015年開始全新的COCO CRUSH高級珠寶，以菱格紋簡約而雋永的線條，成為當代時尚女性混搭的必備單品。不論是簡約俐落、奢華摩登或大膽現代的風格，透過與其他珠寶混搭、以及服裝的搭配，就能展現自己的風格。同樣是堆疊混搭COCO CRUSH戒指，桂綸鎂配上粉紅色斜紋軟呢外套展現甜美小女人氣質；歐陽娜娜搭配金色禮服，則洋溢青春俏皮的風情；朴信惠搭配oversize牛仔外套大露美腿，又顯得十足韓風性感美女；劉詩詩僅以一只戒指搭配針織小洋裝，則顯得端莊優雅、氣質迷人。

超模劉雯以黑色西裝搭配COCO CRUSH耳環和手鐲。圖／香奈兒提供
超模劉雯以黑色西裝搭配COCO CRUSH耳環和手鐲。圖／香奈兒提供
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小松菜奈混搭COCO CRUSH手鐲和戒指。圖／香奈兒提供
小松菜奈混搭COCO CRUSH手鐲和戒指。圖／香奈兒提供
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全新的COCO CRUSH窄版手環，立刻被國際時尚名模劉雯和小松菜奈搶先戴上。小松搭配一身白色連身褲，以COCO CRUSH珠寶堆疊，增添年輕貴氣，又不過分搶走腰帶視覺焦點。劉雯搭配一身俐落的黑色晚宴西裝，顯得帥氣又時髦。而品味過人又很敢於嘗試各種不同造型的呸姐蔡依林，自然是演繹耳骨配戴不對稱耳環的最佳人選 -- 搭配緊身皮褲和綴滿珠飾的華麗西裝外套，蔡依林的COCO CRUSH耳環，為一身時髦帶點帥氣的華麗畫龍點睛！

蔡依林配戴COCO CRUSH不對稱耳環，帥氣有個性。圖／香奈兒提供
蔡依林配戴COCO CRUSH不對稱耳環，帥氣有個性。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 手環，18K白金鑲嵌81顆明亮式切割鑽石，31萬8,000...
COCO CRUSH 手環，18K白金鑲嵌81顆明亮式切割鑽石，31萬8,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 手環，18K黃金鑲嵌81顆明亮式切割鑽石，30萬1,000...
COCO CRUSH 手環，18K黃金鑲嵌81顆明亮式切割鑽石，30萬1,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 手環，18K黃金，20萬9,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 手環，18K黃金，20萬9,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 耳環，18K黃金，99,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 耳環，18K黃金，99,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 戒指小型款，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，13萬6,0...
COCO CRUSH 戒指小型款，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，13萬6,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 戒指中型款，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，22萬7,0...
COCO CRUSH 戒指中型款，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，22萬7,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 耳環，18K白金鑲嵌34顆明亮式切割鑽石，15萬7,000...
COCO CRUSH 耳環，18K白金鑲嵌34顆明亮式切割鑽石，15萬7,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 銬式耳環，18K黃金與白金鑲嵌22顆明亮式切割鑽石，18萬...
COCO CRUSH 銬式耳環，18K黃金與白金鑲嵌22顆明亮式切割鑽石，18萬2,000元。圖／香奈兒提供
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香奈兒珠寶

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