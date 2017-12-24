親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

唐綺陽星座運勢週報：改正錯誤的好時機 這4個星座感情要注意

東京「松露王子」快閃客座 晚餐近5千元超奢華

2017-12-24 17:09聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

想品嘗到松露的絕妙滋味與變化，台北萬豪酒店邀請東京超人氣話題餐廳Margotto e Baciare主廚加山賢太來台客座，舉辦期間限定的奢華松露饗宴，一道道揉合日法風情的噴香料理，口口令人上癮，包含午餐、晚餐等選擇，最低3,280元起。

坐落在東京西麻布區的人氣話題餐廳「Margotto e Baciare」，主廚加山賢又被稱為「松露王子」，原因是因為他堅持只用頂級松露打造料理，並揉合日法風情，設計出一道道令人欲罷不能的松露料理。獨有特色也使他的店每晚座無虛席。

萬豪酒店此次邀請加山賢太前來客座，將與INGES主廚翁士峻「四手聯彈」，從1月5日到7日間，一連三天中午、晚餐聯手推出奢華松露宴。除了呈現加山賢太招牌料理牛清湯外，還有松露太陽蛋、魚子醬最中餅等原汁原味料理。翁士峻則是用頂級烤爐製作牛排、海鮮、鮮蔬等現代料理，還有客座限定炭火烤牛排。另現場可加購整顆松露，盡情品嘗松露美味。午餐3,280元、晚餐4,680元起，皆搭配INGES Bar以威士忌及紫蘇糖特調的「春調酒」或台北萬豪限定紅酒「Lost and Found」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人氣話題餐廳「Margotto e Baciare」主廚加山賢太。圖／萬豪酒店提...
人氣話題餐廳「Margotto e Baciare」主廚加山賢太。圖／萬豪酒店提供
分享
松露宴將帶來多項主廚經典料理。圖／萬豪酒店提供
松露宴將帶來多項主廚經典料理。圖／萬豪酒店提供
分享
現場還可直接加購整顆松露。圖／萬豪酒店提供
現場還可直接加購整顆松露。圖／萬豪酒店提供
分享

東京

相關新聞

香奈兒COCO CRUSH 混搭妳的專屬時尚

2017-12-24 21:32

Vespa前進世界新車大展 概念電動車登台亮相

2017-12-24 15:10

6萬顆施華洛世奇水晶 妝點「大娛樂家」造型

2017-12-24 14:33

保濕不脫屑 徐若瑄愛上3質地唇露新品

2017-12-24 14:02

新年限定鞋款 台灣獨賣「玫瑰粉 」超夢幻

2017-12-24 13:21

史上最幸福的吃貨路跑 沿途名廚甜點吃到飽

2017-12-24 12:14

交換禮物走小眾風 一定要厭世又療癒

2017-12-24 11:53

耶誕節來了 信義商圈就要這樣玩

2017-12-24 11:53

台中超跑俱樂部開幕 近百輛、市價逾10億超跑助陣

2017-12-24 09:48

喜滿客今開放500名 可用百元看一場電影

2017-12-24 01:06

耶誕前夕放大絕 超美保養禮盒加碼Buy下去

2017-12-23 21:54

超霧感、金屬光 化妝包就差這支新唇膏

2017-12-23 20:18

信義區「聖誕夢幻稜鏡」好好拍　互動再抽「倫敦機票」

2017-12-23 20:16

女子漢╱極端女子蔡健雅 找到愛自己的方法

2017-12-23 19:23

凍齡張庭的保養品牌紅回台灣 「消創模式」消費兼創業

2017-12-23 19:09

華碩ZenPad耶誕派對 謝佳見壁咚粉絲好害羞

2017-12-23 19:08

圍爐兼看秀！花園辦民俗技藝嘉年華　東東有澳門賭場秀

2017-12-23 19:07

Selina狂髮力挺 逆風成長的台灣新銳設計師

2017-12-23 19:06

氣墊粉餅新貨到！男生女生都能找到屬於你的那一款

2017-12-23 15:50

女子愛吃／冬日嘗鮮 肉大人極暖鍋物「蒜頭味噌釀鍋」

2017-12-23 14:13

85度C平安夜耶誕快閃 大杯咖啡買一送一

2017-12-23 10:16

台灣人最愛的8大購物城市排名出爐！日本包辦5個

2017-12-23 10:14

這次是真的 Phoebe Philo掰了CÉLINE

2017-12-23 01:19

銀白新「花樣」 耶誕閃耀鑽光

2017-12-22 21:43

用菜瓜布做指甲彩繪！3款冬季風美甲你也能DIY

2017-12-22 21:32

大金聯名HelloKitty 空氣、心情齊清新

2017-12-22 19:42

驚聲尖叫15秒 信義區新地標16米高溜滑梯啟動

2017-12-22 18:22

新光三越南西二館將由誠品接手、新竹中華店明年也要說掰掰

2017-12-22 18:04

勞力士迪通拿終極拍賣 明年五月登場

2017-12-22 17:40

孫怡、孫瑩瑩首度合體 24小時香香秘訣靠小棉球

2017-12-22 16:52

CP值超高派對美食 聖誕跨年輕鬆在家開趴

2017-12-22 16:50

小S領軍一次打6個 雅詩蘭黛億級代言出手

2017-12-22 16:22

冬至湯圓銷量暴增 芝麻經典不敗、抹茶後勢看好

2017-12-22 16:14

冬季熱飲好暖心！話題新品搶市 咖啡買1送1

2017-12-22 15:33

前衛紅字Longchamp限量包款 101獨家開賣

2017-12-22 15:33

女子風格／哈利王子妃穿23萬薄紗禮服 尺度有點大

2017-12-22 15:07

香港跨年煙火秀史上之最！ 現在衝還來得及

2017-12-22 14:29

3倍大「芋泥泡芙」超誘人 林口國賓麵包房周三85折

2017-12-22 14:29

限時品嘗！「御節便當」超豐盛一個快4千

2017-12-22 13:48
看更多

熱門文章

老旅社翻紅 裸女磁磚、剪刀樓梯... 你沒見過的驚奇

2017-12-24 10:00

「長江七號」小惡霸是女兒身 長大後竟成絕世美女

2017-12-24 11:57

平安夜不平靜 嘉義地震規模4.1

2017-12-24 23:30

冷氣團來了！中部以北低溫14度 空氣品質差

2017-12-25 05:01

明後天大陸冷氣團報到 低溫下探14度

2017-12-24 10:00

用了肌肉鬆弛劑 患腎病老翁意識不清

2017-12-24 08:23

史上最幸福的吃貨路跑 沿途名廚甜點吃到飽

2017-12-24 12:14

越晚越冷 中部以北入夜14度低溫

2017-12-24 17:24

今日星座運勢／金牛 規劃學習計畫 有助未來發展

2017-12-25 00:00

唐綺陽星座運勢周報：改正錯誤的好時機 這4個星座感情要注意

2017-12-25 07:20

空氣汙染嚴重！吳德榮：連東部空氣品質也惡化

2017-12-25 06:36

老公假日在家都做啥？網友媽：倒在那玩手機、打電動當死魚

2017-12-24 10:30

台中超跑俱樂部開幕 近百輛、市價逾10億超跑助陣

2017-12-24 09:48

影／油價微漲 本周汽、柴油各漲1角

2017-12-24 13:12

苦心鑽研試逾30種材料　中山工商師生抱走全國科學獎

2017-12-24 22:46

森鐵105歲 林聰賢許願：2020全線通車

2017-12-24 12:01

又有免費吃！耶誕元旦壽星或名字符合 早餐店送主食

2017-12-24 18:11

單車族必看 被偷！被拖！來這按幾下能省荷包

2017-12-24 09:00

今入夜轉涼 明有近13度低溫冷氣團

2017-12-24 15:16

香奈兒COCO CRUSH 混搭妳的專屬時尚

2017-12-24 21:32

耶誕節應景植物聖誕紅 注意汁液有毒勿觸身

2017-12-24 18:51

Vespa前進世界新車大展 概念電動車登台亮相

2017-12-24 15:10

台南二寮迎曙光3千張票秒殺 停車接駁看這裡

2017-12-24 12:01

東北季風增強 耶誕夜氣溫驟降

2017-12-24 09:09

東京「松露王子」快閃客座 晚餐近5千元超奢華

2017-12-24 17:09

放血管支架不戒菸 男子心肌梗塞頻發

2017-12-24 11:32

疏運北上人潮 高鐵午後開加班車

2017-12-24 10:00

交換禮物走小眾風 一定要厭世又療癒

2017-12-24 11:53

新年限定鞋款 台灣獨賣「玫瑰粉 」超夢幻

2017-12-24 13:21

關窗病毒流竄 類流感病號增多

2017-12-25 00:14

投入義診服務弱勢 牙醫李彝邦為父親圓滿

2017-12-24 18:07

耶誕節來了 信義商圈就要這樣玩

2017-12-24 11:53

6萬顆施華洛世奇水晶 妝點「大娛樂家」造型

2017-12-24 14:33

保濕不脫屑 徐若瑄愛上3質地唇露新品

2017-12-24 14:02

中油宣布 汽柴油明起各調漲0.1元

2017-12-24 14:00

拍下礦工謳歌 攝影家朱健炫呼喚煤鄉和鐵道

2017-12-24 16:34

保健看過來／遲遲不孕 原來是冰山美人

2017-12-24 13:41

好好吃／蘿蔔糕 耍花樣更美味

2017-12-24 13:36

新年新氣象 車商推出新春健檢

2017-12-24 14:45

運材變載客 駛出國寶級文化

2017-12-24 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top