東京「松露王子」快閃客座 晚餐近5千元超奢華

2017-12-24 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



想品嘗到松露的絕妙滋味與變化，台北萬豪酒店邀請東京超人氣話題餐廳Margotto e Baciare主廚加山賢太來台客座，舉辦期間限定的奢華松露饗宴，一道道揉合日法風情的噴香料理，口口令人上癮，包含午餐、晚餐等選擇，最低3,280元起。

坐落在東京西麻布區的人氣話題餐廳「Margotto e Baciare」，主廚加山賢又被稱為「松露王子」，原因是因為他堅持只用頂級松露打造料理，並揉合日法風情，設計出一道道令人欲罷不能的松露料理。獨有特色也使他的店每晚座無虛席。

萬豪酒店此次邀請加山賢太前來客座，將與INGES主廚翁士峻「四手聯彈」，從1月5日到7日間，一連三天中午、晚餐聯手推出奢華松露宴。除了呈現加山賢太招牌料理牛清湯外，還有松露太陽蛋、魚子醬最中餅等原汁原味料理。翁士峻則是用頂級烤爐製作牛排、海鮮、鮮蔬等現代料理，還有客座限定炭火烤牛排。另現場可加購整顆松露，盡情品嘗松露美味。午餐3,280元、晚餐4,680元起，皆搭配INGES Bar以威士忌及紫蘇糖特調的「春調酒」或台北萬豪限定紅酒「Lost and Found」。

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