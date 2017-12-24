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唐綺陽星座運勢週報：改正錯誤的好時機 這4個星座感情要注意

Vespa前進世界新車大展 概念電動車登台亮相

2017-12-24 15:10聯合報 記者陳威任╱即時報導

摩托車界傳奇品牌Vespa，將首度在本次「2018 世界新車大展」重磅登台，車展中將展示八款經典與二款驚艷的明星車款耀眼全場以滿足車迷的引頸期盼；向1951經典限量賽車致敬的勁旅Vespa Sei Giorni、Vespa第一款概念電動車Vespa Elettrica，將同時登台亮相，高度展現Vespa藝術融合科技的品牌精神。

Vespa的傳奇源始於天空，出自於飛機工程師Corradino Dascanio之手的Vespa，將尖端的航空科技和對於舒適度及安全性的追求以美學裝載。1946年義大利Piaggio製造商推出第一輛名為Vespa的交通工具後，「Not just a Scooter，a way of life」的個性風格延續至今屹立不搖。

Vespa無論在那個年代都是經典的代表品牌。1953年奧黛莉赫本在電影「羅馬假期」中騎著Vespa穿梭在羅馬大街小巷的場景畫面，已儼然成為人類社會的共同記憶，而Vespa早已成為踏板式機車的代名詞。Vespa機車不但展現車主個人品味與自由意志更是讓騎機車成為一種優雅的樂事。

此次參展的2018重磅新車Vespa Sei Giorni，有著純正賽車靈魂的狂野血統，而概念電動車Vespa Elettrica，將母集團Piaggio新的電動科技融合Vespa深具代表性及獨特性的設計，讓最乾淨的科技充滿時尚與優雅。除了首度亮相的明星車款外，與RED 公益組織愛心聯手的限量Vespa 946 RED、狂野不羈的GTS 300系列、優雅活潑的Primavera i-get車系、時尚與運動兼具的Sprint以及平易近人的Vespa S 125 及 LX 125等八款經典，都將一同登台演繹Vespa風華絕代的經典義式風情。

Vespa第一款概念電動車Vespa Elettrica。圖／Vespa提供
Vespa第一款概念電動車Vespa Elettrica。圖／Vespa提供
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