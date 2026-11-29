九合一大選落幕，有無憾也有遺憾，諮商心理師提醒別一直刷淚崩影片，籲回歸日常生活、和親友出門散心；當失眠、食慾下降、易怒或影響工作持續2至3週，應適時尋求專業協助。

激烈選情出爐，各縣市首長、議員等候選人今天陸續展開謝票，諮商心理師公會全聯會理事黃柔嘉接受媒體聯訪時表示，當支持的候選人落選，除了失落、難過，可能進一步產生疑惑，甚至開始懷疑世界。這種失落不只是單純覺得選輸，可能涉及更深層價值觀、信念未獲認同的感受。

黃柔嘉提到，民眾選後如果感到憂鬱，可能是注意力一直停留在過去；如果感到焦慮，則可能是過度擔心未來。這時候更需要練習把注意力帶回當下，思考自己現在可以做些什麼，如和家人出去、準備工作日，讓生活維持原有的節奏，將焦點重新拉回自己身上。

黃柔嘉說，民眾自我察覺選舉結果是否嚴重影響情緒，最直觀方式是觀察睡眠、飲食及日常生活功能是否出現變化，如開始對吃東西失去興趣、食慾下降，或是睡眠品質變差、晚上睡不好；也要留意工作及生活是否受到影響，如工作總是懶洋洋、提不起勁，或情緒變得特別暴躁。

黃柔嘉表示，若上述狀況超過2、3週，或已嚴重影響日常生活功能，就應該提高警覺。先找信任朋友深度談話，也可尋求專業諮商資源，如果情況持續沒有改善，甚至已影響生理及心理狀態，可以考慮尋求醫療協助，必要時由精神科醫師評估是否需要藥物或其他治療。

黃柔嘉建議，若身邊有價值觀或想法比較接近的朋友，可以透過聚會、深度對話，彼此傾聽、支持與陪伴，一起面對失落的感受。還有最重要的就是減少接觸過度刺激情緒的媒體資訊，如果這些內容會影響自己的心情，就建議暫時減少接觸，甚至先關掉相關資訊，讓自己回到內在感受。

若家人間支持不同陣營，因選舉結果出現言語挑釁或激烈攻防，黃柔嘉認為，如果雙方情緒比較激動，建議先暫時減少互動與接觸，避免在情緒高漲繼續爭論。大家都生活在同一個地方，可以用喜悅陪伴身邊的人，但也要知道，仍有很大一部分人的情緒需要被理解與照顧。