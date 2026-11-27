國營事業擴大招募人才，考生錄取機會提高。經濟部27日宣布，台電、中油、台水及台糖等四大國營事業2026年新進職員甄試，決定增額錄取308人，總錄取名額由原先589人提高至897人，增幅逾五成。以今年首節實際到考7,715人計算，錄取率將由7.63%提高至11.63%，增加4個百分點。

經濟部表示，本次甄試共招考22個類別，原公告暫定錄取589人，但考量各事業機構人員非預期性退離，以及業務推展所需，經各用人機構檢視實際人力需求後，決定增加錄取名額。

觀察各類別增額情形，以電機類增加98人最多，占本次增額名額近三分之一，增額後錄取人數達243人，也是本次甄試錄取人數最多的類別。其中，台電增額85人，占電機類增額名額逾八成；中油、台水及台糖則分別增加四人、六人及三人。

其次為機械類增加45人，錄取總人數由72人提高至117人，其中台電增加26人、中油增加19人；土木類則增加34人，錄取人數由50人提高至84人，其中台電增額26人，顯示工程及機電相關專業人力需求相對較大。

其他類別方面，企管類增加25人，增額後錄取99人；化工製程類增加17人，增額後錄取44人，其中中油即增加16人；資訊類增加16人，錄取人數提高至48人；財會類增加14人，增額後錄取38人。

此外，環工類增加十人、資通安全類增加九人，建築及儀電類各增加六人，地政類增加五人，人資、政風及化學類各增加四人，其餘包括農業、國貿、統計資訊、職業安全衛生及地球物理等類別，也分別增額二至三人。

經濟部說明，依據2026年新進職員甄試簡章規定，各用人機構得視業務需要，在預算員額範圍內提報增額人數，經甄試委員會同意後，由試務處於初（筆）試放榜前公告。本次增額已完成相關程序，錄取總名額提高至897人。