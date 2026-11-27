為積極回應國內產業對跨國專業人才的迫切需求，並協助在台僑生順利接軌職場，僑務委員會今年整合實體活動與數位資源，透過就業博覽會、巡迴說明會及「僑生i就業」線上平台3軌並進，全年共辦理8場僑生就業巡迴說明會及3場僑生就業博覽會，從校園到職場無縫接軌建構全年不間斷的留臺就業支持體系。其中，2026年3至4月於台北、台中及高雄舉辦的3場大型就業博覽會，累計吸引9662人次參與，創下逾3700次現場面談紀錄，展現全台各地僑生求職熱忱與企業延攬專才的強勁需求。

值得關注的是，現場有高達1466人次獲複試機會、49人直接錄取，錄取人數較往年暴增近3.8倍，充分顯示實體媒合具備高度精準性，企業不再僅止於蒐集履歷，而是直接拍板延攬即戰力。

今年中南部地區亦展現強勁的延攬動能，高雄場在南部半導體聚落帶動下，現場直接錄取達22人為3場之冠；其中具備跨文化適應力的越南籍僑生，更成為半導體設備工程師的招募主力。此成果反映南部高科技產業聚落擴張所帶動的強勁用人需求，也證明僑生專業技術實力已成功切入台灣核心高科技供應鏈，打破以往僑生就業集中於北部或服務業的刻板印象，促成實質雙贏效益。

在法規與制度配套方面，2026年僑生留台工作新制正式上路，取得我國副學士以上學位之應屆畢業僑生，於最長2年的覓職延期居留期間內，享有免申請工作許可即可在台自由工作的重大利多。

僑委會強調，新制搭配評點制取消配額上限及增採實習經驗加分等友善措施，從制度端徹底消除企業進用人才的行政等待空窗期，大幅降低聘僱門檻並提升用人彈性，支持畢業僑生零時差投入台灣職場。

僑委會表示，未來將持續整合實體博覽會、校園巡迴、「僑生 i 就業」線上平台及跨部會政策資源，並廣納第一線僑生同學對於法規諮詢、多元產業實習及全台在地媒合的寶貴建議，深化企業與校園鏈結，協助更多優秀僑生在台灣深耕發展。