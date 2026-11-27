上班到底是在賺錢，還是在倒貼錢？一名網友近日在Threads分享「上班倒貼的行為」，列出搭Uber通勤、自費買咖啡提神、提早到公司或下班後遲走、化妝上班等7種情況，沒想到引發不少上班族共鳴。

原PO列出的7種「上班倒貼」行為包括：「搭Uber上下班」、「自費買咖啡提神」、「早到或遲走超過一秒」、「化妝上班」、「不在公司大便」、「沒有在公司喝滿一公升的水」，及「下班後仍因為工作的事情不開心」。其中「不在公司大便」尤其引發討論，有網友笑說看到這一項直接笑出來，也有人認為公司廁所是否乾淨，才是決定能不能安心如廁的關鍵。

除了原PO的清單，也有網友從心理健康角度提出另一種「上班倒貼」。有網友指出，把工作看得比健康和家人重要、對同事毫無保留透露私事、把工作成就當成自我價值的主要來源，及因為害怕別人不高興而不敢拒絕不合理要求，都是容易讓工作侵蝕生活的行為。

網友也提醒，下班後若還花大量時間煩惱工作上的事，等於讓工作繼續占據私人生活，直言「工作已占據人生很長的時間，別讓它再占據你剩下的生活。」原PO也認同表示，雖然道理都懂，但實際上很難做到。

留言區則有不少人分享自己的「倒貼經驗」。有人補充，加班卻沒有申報加班費、把工作帶回家做、出差使用自己的車卻沒有公務車，甚至公司舉辦員工旅遊也得自行負擔；也有人表示，因為工作需要，自費購買葉黃素、維他命補充營養，還有人直接自備MacBook、攝影器材及汽車。

更有網友分享，自己連筆電和文書軟體都得自費購買，才能處理公司工作；也有人笑稱，出國出差時還會買一堆伴手禮送同事，根本是額外支出。貼文也釣出不少過來人，有人表示以前當社畜時幾乎全部命中，所幸已經離職，原PO則幽默回應「離職治百病！」

從留言反應來看，網友最容易中招的「上班倒貼」行為，主要集中在自費購買工作所需物品、無償付出時間，以及下班後仍被工作綁住三大類。而被原PO列出的「搭Uber上下班」，則被網友直呼是最浪費錢的行為。甚至有人分享，加班後搭Uber回家，當天薪水可能都不夠支付車資。