協助國際人才留台發展 移民署攜手輔大開講解惑
為協助外籍學生畢業後留在台灣就業，移民署新北市服務站25日攜手輔仁大學、勞動部及外貿協會舉辦職涯工作坊，說明就業許可、居留規定及求職資源，協助學生掌握留台發展機會。
移民署北區事務大隊新北市服務站今天發布新聞表示，25日受邀到輔大舉辦「台灣，我的職涯新主場」國際人才求職實戰系列工作坊，邀請勞動部勞動力發展署、外貿協會「Contact Taiwan」網站及職涯專家，分享留台就業資訊與實務經驗。
新聞稿說，輔大外籍學生來自越南、印尼、日本、韓國、馬來西亞等20多個國家，分布於餐旅、金融、企業管理、語文及理工醫藥等領域，展現多元國際人才培育特色。
講座說明，僑外生可依學籍申請1至3年居留效期，畢業後如有留台尋職需求，可申請延長居留1年，必要時得再延長1年。移民署也提醒，逾期停留或居留，將面臨新台幣1萬元至5萬元罰鍰。
此外，外貿協會介紹Contact Taiwan國際人才求職平台，勞動部說明境外生工作許可評點制及留台就業政策，並邀請專家分享跨國職涯求職經驗。
新北市服務站表示，來台就學的僑外生逐年增加，政府延攬國際人才希望透過專題講座協助學生瞭解畢業留台規定，順利在台發展。他並預告，移民署將於12月5日在淡水紅毛城古蹟園區及真理大學舉辦移民節活動，歡迎外籍學生參與，體驗台灣多元文化。
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