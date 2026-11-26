為協助外籍學生畢業後留在台灣就業，移民署新北市服務站25日攜手輔仁大學、勞動部及外貿協會舉辦職涯工作坊，說明就業許可、居留規定及求職資源，協助學生掌握留台發展機會。

移民署北區事務大隊新北市服務站今天發布新聞表示，25日受邀到輔大舉辦「台灣，我的職涯新主場」國際人才求職實戰系列工作坊，邀請勞動部勞動力發展署、外貿協會「Contact Taiwan」網站及職涯專家，分享留台就業資訊與實務經驗。

新聞稿說，輔大外籍學生來自越南、印尼、日本、韓國、馬來西亞等20多個國家，分布於餐旅、金融、企業管理、語文及理工醫藥等領域，展現多元國際人才培育特色。

講座說明，僑外生可依學籍申請1至3年居留效期，畢業後如有留台尋職需求，可申請延長居留1年，必要時得再延長1年。移民署也提醒，逾期停留或居留，將面臨新台幣1萬元至5萬元罰鍰。

此外，外貿協會介紹Contact Taiwan國際人才求職平台，勞動部說明境外生工作許可評點制及留台就業政策，並邀請專家分享跨國職涯求職經驗。