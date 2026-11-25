深耕高齡友善賣場獲肯定！全聯奪2026台灣企業永續獎雙項殊榮
面對台灣邁入超高齡社會，全聯福利中心秉持「全民超市」理念，將本業與社會永續緊密結合，近日榮獲2026年「TCSA台灣企業永續獎」單項績效類「高齡友善領袖獎」與「創意溝通領袖獎」雙重肯定。透過全台1,260家門市，對內打造青銀共融職場，對外串聯社區健康與急難救助網絡，讓超市不只是購物場所，更成為民眾日常的社區安全網。
在內部職場營造上，全聯從多元招募、教育訓練、工作優化與身心關懷四大面向著手。管理部協理阮秀指出，全聯用人不會按年齡貼標籤，只要具備熱情與積極態度，即使無零售經驗也能加入，團隊安排著重的是「依個人實際條件互補」。全聯將門市工作拆分為六大不同面向，由店經理、臨場醫師與護理師進行適性評估與職務再設計。例如，不適合搬重物但熱愛互動的同仁可專注收銀，有心血管顧慮者則避開生鮮低溫區。
「中高齡夥伴豐富的工作與生活歷練，能帶給團隊跨世代的經驗傳承，與顧客互動也更有溫度。」阮秀分享，曾有窗簾業副總退休轉任的同仁，從零開始學會操作全支付後，不僅運用銷售長才積極推廣，更教導年輕夥伴開口技巧；也有同仁憑藉細心與人脈，主動察覺視障顧客受傷或長者身心需求並提供協助，展現中高齡人才不可取代的職場價值。此外，全聯設有優於法規的年度健檢，並由護理師定期走訪全台門市提供一對一關懷，全方位守護員工健康。
對外服務方面，全聯將高齡友善延伸至賣場細節。目前全台已有近600家「失智友善賣場」及近120處疫苗接種據點，並攜手臺北市立聯合醫院推動「大全聯健康處方箋」，累積參與人次達4,387人。同時，全台門市皆為全聯慶祥慈善事業基金會的急難救助收件窗口，今年截至10月已實際捐助5,906戶家庭、投入逾1.25億元。阮秀強調，全聯定位為「公益賣場」，獲利是為了回饋社會，未來將持續擴展友善措施，讓員工與顧客都能變得更好。
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