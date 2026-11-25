在職期間偷偷找新工作，最怕被同事發現。一名網友在Dcard發文抱怨，自己原本打算等錄取新工作再提離職，但在上班滑求職網站時被隔壁同事撞見，對方當下雖附和一起抱怨公司，不到兩天主管卻直接找她攤牌，甚至在挽留失敗後態度大變、反嗆「要走就快點走」，讓她相當傻眼，貼文引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己早有離職打算，但為了在找到下份工作前不把關係鬧僵，平時只會趁上班空檔偷偷更新履歷、利用午休或下班前後約面試。不料某次瀏覽求職網站時，剛好被隔壁座位的同事看到，對方不僅笑笑詢問，還順勢跟著抱怨公司制度與主管，聲稱自己也在看其他工作，讓她放下戒心聊了幾句。

沒想到隔不到兩天，原PO就被主管叫進辦公室約談。主管一開口便直言「不用否認，我都知道了，要證據我也拿得出來」，要求她別一邊領薪水一邊找工作，隨後又釋出善意，強調公司有看見她的努力，薪資或工作內容都能再談。

但她從未向其他人透露轉職計畫，讓她不禁懷疑是遭隔壁同事打小報告。更令她錯愕的是，兩天後主管再度詢問意願時，她坦白表示仍想出去看看，主管竟當場惱羞成怒，直接回嗆「既然都決定要走了，就快點走」。原PO無奈表示，經過這次經驗，她已學到職場上絕不能隨便向同事透露求職計畫；而自己本來就決定離職，現在主管又要她快點走，也讓她猶豫是否該順勢提早走人，還是硬撐到找到新工作。

貼文曝光後，不少網友指出，在上班時間看履歷本身就有風險，留言表示「妳不會下班時間在家看嗎？」、「公開找工作本來就該預期到會有這種狀況，如果妳是用下班時間找工作完全沒有理由被質疑，被發現就是條件開出來，要嘛加薪要嘛離職」。

也有許多內行網友分析，消息走漏未必是同事出賣，「也有可能是面試公司有人來照會、主管在求職網站看到妳的履歷打開了之類的」、「其實不一定是同事說的，主管有在看求職網站的話，妳履歷有開放很容易被看到，演算法本來就從相似或有過關聯的開始推」。