輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11月12日辭職，僅僅11天就於23日戲劇性重返大位。有網友分享哏圖發文，圖片中的黃仁勳詢問人資：「年資跟特休是重新算嗎？」引起熱議，也意外掀起台灣《勞基法》相關規定的討論。

一名網友指出，依照勞基法，三個月內回歸有機會沿用年資與特休。事實上，根據《勞動基準法》第10條規定，定期契約屆滿後，未滿三個月又訂定新約，或不定期契約因故停止履行，之後繼續履行原契約者，勞工前後工作年資應合併計算。

依據規定，所謂不定期契約因故停止履行，主要是指勞動契約暫時中止，例如留職停薪，之後再恢復原契約履行。至於勞工因個人因素自請離職、遭公司資遣或退休後，重新回到同一家公司任職，由於原勞動契約已經終止，並不屬於《勞基法》第10條所稱的不定期契約因故停止履行情形。換句話說，這項規定並不是單純以「離職後三個月內回到原公司」作為年資合併的唯一標準。

不過，法規也指出，如果勞雇雙方另有約定，願意將勞工離職前後的工作年資合併計算，因為這是優於法令的約定，仍然可以從其約定。該網友提醒，若離職是「好聚好散」，也跟主管保持良好聯繫，3個月內復職就有機會保留年資和特休。

正職轉兼職、離職再回任差在哪？

至於正職轉兼職的情況，若雙方只是協議調整工時及工作型態，並未終止原本的勞動契約，年資原則上不會因為轉為部分工時而歸零；但如果先辦理離職，再重新簽訂兼職契約，就要依實際契約關係及離職原因判斷，不能直接套用三個月內回任的說法。

此外，工作年資攸關勞工的特別休假、資遣費及退休金等權益。依《勞動基準法》第38條規定，特別休假天數是依在同一雇主或事業單位的工作年資計算；若依法或依雙方約定合併年資，特休天數也應依合併後的年資及相關規定核算。

勞動部提醒，若事業單位發生改組或轉讓，依《勞基法》第20條規定，留用勞工在原事業單位的工作年資，應由新雇主繼續承認。企業併購情形則另有《企業併購法》第16條相關規定，保障留用勞工的年資權益。

因此，離職後重新回任是否能保留原有年資及特休，不能一概而論，必須確認原勞動契約是否終止、離職原因、重新受僱時間，以及勞雇雙方是否另有年資併計約定。亦即「三個月內回歸就不用重算」，並非適用所有勞工的通則。