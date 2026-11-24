勞動部今舉辦「第20屆優良工程金安獎」頒獎典禮。勞動部部長洪申翰會前受訪表示，高科技廠房新建工程專案勞檢，截至目前已檢查60個工地，裁罰28場次，其中有7個工地停工，開罰金額總計近800萬元。

科技業新建廠房趕工，導致營造業職災升高。今年前三季的重大職災死亡人數雖下降，但營造業職災死亡人數卻比去年同期增加9人，且不乏為科技業的廠辦新建工程。勞動部為此於月初啟動高科技廠房新建工程專案勞檢。

洪申翰表示，高科技廠房新建工程已完成專案檢查，從本月2日至23日，總共檢查60個工地、131個事業單位，裁罰約28場次、停工7場次，裁罰總金額近800萬元，後續會持續追蹤這些工地及工程的改善情形。

洪申翰於金安獎致詞時說，金安獎20週年，值得紀念的並不僅是頒發了多少獎項，而是整個社會對於「安全」這件事情越來越有共識，尤其是工程安全，不該等到出事才補救，而是必須從源頭就開始把關。

他強調，要做好工安，不應該只把責任推給第一線。工程採用什麼工法、工期安排、安全經費編列多少，包括承攬介面由誰來協調，這些關鍵決定都在規畫、設計與發包階段，因此安全需要投資，這個投資不只是經費，也包括業主願意花多少心力投入，唯有前端將安全放入決策，後端的工作者才有更多安全的條件與保障。

洪申翰說，勞動部將持續與工程會、相關主管機關及產業界合作，透過更多觀摩、技術交流與案例分享，讓可實際運用的安全做法，走進更多工作現場發揮價值。