聽新聞
0:00 / 0:00
勞動部專案勞檢高科技廠房工程 開罰近800萬元
高科技產業新建廠房工安事故不斷，勞動部2日起針對高科技廠房新建工程進行專案檢查，勞動部長洪申翰今天說，檢查60個工地，總計裁罰28場次，開罰近新台幣800萬元。
勞動部職業安全衛生署今天舉行第20屆推動職業安全衛生優良工程金安獎頒獎典禮，洪申翰出席並祝賀得獎單位，盼工程安全都能從源頭開始把關，讓每一名勞工都能安全回家。
全台高科技產業持續新建廠房工程，包含高雄台積電F22廠日前也傳出工安事故造成死傷，勞動部日前盤點正在新建中的高科技廠房工程名單，並進行專案檢查，今天公布截至23日的檢查結果。
洪申翰指出，勞動部2日至23日已經針對高科技廠房新建工程完成專案檢查，共檢查60個工地、131個事業單位，總計裁罰約28場次並停工7場次，裁罰總金額近800萬元，後續會持續追蹤改善。
另外，針對今天早上雇主團體要求照護零空窗、免徵就安費而赴行政院陳情，洪申翰說，目前已經展開逐項檢討跟研議，包含跟衛福部一起針對照顧服務品質提升、空窗期權益等，會逐步檢討精進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。