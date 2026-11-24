聘雇外籍看護的家庭，若遇上看護懷孕、失聯，只能一邊咬牙苦撐，一邊等候遞補看護，因此盼政府縮短照護空窗期。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今前往行政院遞交「移工政策問責書」，要求提出具體改革方案，不該再把長照、移工政策的失能，丟給家庭自行承擔，且這半年多次陳情卻石沉大海，要求「卓榮泰回應人民、洪申翰下台負責」。

2026-11-24 14:20