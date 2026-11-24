員工提出離職，主管不加薪、不改善工作環境，竟要求其他員工幫忙挽留！一名女網友近日抱怨，公司一名同事因不堪工作負荷決定離職，主管竟要求部門員工多關心對方，甚至暗示若挽留失敗，其他人就得承擔更多工作，讓她相當傻眼。

一名女網友昨（23）日在Dcard以「同事都要離職了，主管竟然叫我們輪流挽留，這是什麼職場情勒？」為題發文表示，該名同事在公司任職近2年，工作能力不錯，也很好相處，先前曾反映工作量太大的問題，主管卻總是要求大家互相體諒，眼見工作量不減反增，該名同事在找到新工作後正式提出離職。

沒想到，主管竟在部門會議上要求大家一起想辦法留住同事，讓對方感受到團隊的溫暖，卻絲毫未提及調薪或補充人力，甚至強調大家不能只考慮自己，若同事真的離職，其他人的工作量勢必增加，讓原PO相當無奈。

貼文曝光後，引起網友熱議，不少人建議原PO乾脆和同事一起離職，「遇到這種鳥事，不該是大家抱團集體離職嗎」、「真的憑什麼留下的人還要幫收拾爛攤子」、「主管問題最大，才造成工作量不平均」、「直接加薪就好，看留不留得住」。

另有網友分享類似經歷，指出前公司遲遲不肯補充人力，直到員工集體離職，老闆才意識到問題，後續一口氣補了十多名新人。

根據yes123求職網今年2月公布的「馬年離職潮與企業留才調查」，最能讓受訪上班族打消離職念頭的方式為加薪（75.8%），其次為升職（50.2%）、發放獎金或分紅（41.2%），至於老闆或主管施以人情壓力，則僅占16.8%。