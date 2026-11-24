聘雇外籍看護的家庭，若遇上看護懷孕、失聯，只能一邊咬牙苦撐，一邊等候遞補看護，因此盼政府縮短照護空窗期。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今前往行政院遞交「移工政策問責書」，要求提出具體改革方案，不該再把長照、移工政策的失能，丟給家庭自行承擔，且這半年多次陳情卻石沉大海，要求「卓榮泰回應人民、洪申翰下台負責」。

雇主協會理事長張姮燕指出，近4000名雇主在5月2日上凱道抗議，後續也有近6000人附議公共政策提案。協會做的移工政策滿意度調查，也有高達近9成的填答者對現行移工政策不滿意。她說，總統府5月7日函告已將「台灣雇主凱道宣言」送行政院處理，協會10月27日也邀請勞動部長洪申翰公開辯論政策，但至今協會沒有收到任何具體方案回應。

張姮燕強調，「政府不要再拿長照敷衍我們（重症家庭）」，就是因為長照資源不敷使用，家庭才需要自掏腰包聘僱外籍看護工，也不要拿價格昂貴的多元陪伴服務（鐘點移工）計畫替代，因為多元陪伴費用太高，甚至比無證移工還貴，等於逼迫家庭使用非法移工，導致家庭、無證移工未受保障，合法移工也面臨不公平待遇。

一名坐在輪椅上的被照顧者無奈地說，家裡看護明年打算返鄉一、兩個月，雖然有52天的擴大喘息、短照服務可申請，但無法提供全天24小時服務，若請台籍看護，一天要價3000多元，她根本負擔不起，入住長照機構也必須排隊，還不是一定排得到。

張姮燕說，當外籍看護懷孕待產、失聯、拒絕履約、轉換雇主或因其他原因無法繼續工作時，家庭不同於產業，沒有職務代理人可調度，往往因無法立即補足照護人力，家屬必須請假、甚至離職來承擔照護工作，希望政府能縮短遞補空窗期，能當天遞補最好，至少也要隔天、3天內就補進新人力，不要讓家庭要等到1個月。

她試問，一般勞工可以請假幾天？7天可能就是極限了，再多天，老闆也無法接受。移工有權益保障，不能任意被解僱，雇主因為照顧需求請假，卻可能因此丟掉工作，這是非常不公平的，「我們為什麼要承擔這樣的風險？」

家庭雇主盼望行政院正視失能者生存權，兼顧勞雇雙方需求，除要求衛福部接手強化外籍看護工的照護訓練與品質管理機制，也應建立照護空窗直接補助、聘僱名額快速處理及遞補機制。

張姮燕還說，現行移工管理涉及勞動部，照顧則是衛福部，勞動部、衛福部互相推諉，把被照顧者當人肉皮球踢來踢去，所以也呼籲行政院成立外籍勞動力專責機構，並制定專法。除此，仲介業者也應負起社會責任，既然與雇主簽契約、收費，就要協助雇主媒合適用移工。

中華漁業漁船協會會長吳兩成說，政府打算推動移工零付費，但對近海漁業、尤其不是做國際貿易的漁民來說，卻必須同等增加召募成本，最直接影響就是把漁船收起來，這對移工也不是好事。

協會要求行政院於7個工作天內正式書面答覆，明列已辦理事項、未完成原因、具體修正方案、權責機關及執行時程，照護不能等、產業競爭力不能等，合法雇主的制度保障也不能等。行政院必須回答問題，不要閃躲政治責任，否則雇主協會將會一次又一次上街頭陳抗。