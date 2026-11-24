台灣雇主協會24日與多名企業界代表赴行政院抗議移工政策失能，認為政府移工政策偏向外籍移工利益，忽略國人需求與困難。勞動部回應，在保障家庭雇主與照顧支持方面，深知聘僱外看之家庭若遇移工休假、失聯或重大傷病，易陷入照護中斷困境，將與衛福部就重症家庭需求檢討政策。

勞動部表示，目前已編列約20億元預算提供家庭雇主喘息與短期照顧服務（合計每年約52日，未來也將視特定情境檢討增加），接下來將擴大與衛福部跨部會合作，提供更多公共照顧資源和精進制度銜接，也將跨部會合作研議培訓照顧技巧，提升照護品質。

勞動部提到，在企業雇主公平招募及配套方面，歐美禁止強迫勞動要求已進入貿易談判，國際品牌也加強供應鏈稽核，並非僅針對台灣。政府已在台美協定談判中為製造及漁撈業爭取三年緩衝調適期，並與目的事業主管機關研議配套，一方面避免國際貿易風險，同時也降低雇主所需要擔負的成本。

勞動部已在今年2月發布「企業防制強迫勞動指引」，在製造業部分，規劃成立「公平招募輔導團」，提供企業諮詢及入廠輔導。

接下來，勞動部也將透過協助境外招募費的透明化，以及爭取稅務上的抵扣，來降低業者的聘僱成本。在漁撈業部分，農業部也會與勞動部合作，協助船主聘僱外籍漁工之相關訓練和配套，以降低雇主聘僱成本。

在改善失聯移工問題方面，政府從管理、降低誘因及跨部會查緝精進，失聯率已由2022年近6%降至2025年3%，2026年持續下降；累積人數亦自2025年底近9.5萬人降至2026年10月約8.8萬人。勞動部將持續與內政部合作，運用科技重點打擊非法仲介，從源頭阻卻失聯。