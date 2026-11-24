九合一選舉將於本周六（28日）登場，104人力銀行24日提醒，投票日為法定放假日，只要勞工具有投票權，且當天原本排定上班，即可依法放假、工資照給；若經勞工同意出勤，雇主須加倍發給工資，並保留足夠投票時間，違者最高可處100萬元罰鍰。

2026年地方公職人員選舉暨全國性公民投票將於11月28日舉行。根據中央選舉委員會初步統計，選舉人約1,958萬人、公投投票權人約2,001萬人。由於投票日適逢周六，對多數周休二日的上班族影響有限，但餐飲、零售、醫療及製造業等排班制工作者，則須特別留意放假及出勤權益。

104人力銀行指出，投票日放假須同時符合「具有投票權」及「當天原為工作日」兩項條件。依規定，選舉投票須年滿20歲，公投投票須年滿18歲，並符合相關居住期間等資格，因此18、19歲勞工雖無選舉投票權，但只要具備公投投票權，同樣享有投票日放假權益。

依《勞動基準法》第37條及第39條規定，具投票權的勞工，若投票日原本就是工作日，雇主應給予一日假期且工資照給；如有出勤需求，須事先取得勞工同意，並加倍發給工資。雇主若未依法給假或給薪，依同法第79條規定，可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

不過，若投票日原本就是休息日或例假日，雇主無須額外給假，也不必補假。104人力銀行提醒，投票權僅能於當天行使，因此投票日不得與其他工作日對調，建議有排班需求的勞工提前與雇主協調。

周休二日勞工若原定周六休息，卻被要求出勤，雖不會額外獲得一天假期，仍可依休息日加班規定請領加班費。依《勞基法》第24條規定，休息日前兩小時出勤，另加給平日每小時工資額1又1/3倍以上，第3小時起另加給1又2/3倍以上。

以月薪3.6萬元、時薪約150元的勞工為例，若周六出勤四小時，前兩小時加班費為400元，後兩小時為500元，合計可領900元。

對於戶籍地與工作地不同、需要返鄉投票的勞工，104人力銀行表示，即使已同意投票日出勤，雇主仍須給予足夠往返及投票時間，且不得因此扣薪。以月薪3.6萬元、原定工作八小時的勞工為例，若往返投票需四小時，當日工資仍須照給，剩餘四小時出勤則應另加發600元工資。

此外，夜班勞工也須留意跨日工時計算。若11月27日晚間10時上班，至28日上午6時下班，其中28日零時至上午6時的六小時，屬於投票日工作時段，符合資格者可依法主張放假，經同意出勤則應加倍發薪。

104人力銀行強調，即使勞工同意投票日出勤，雇主仍不得妨礙投票，包括獨自顧店或需跨縣市返鄉的員工，都應安排合理投票時間。若勞資雙方協調未果，可撥打1955勞工諮詢申訴專線，或向工作所在地勞工局申訴，雇主不得因此予以解僱、降調、減薪或其他不利處分。