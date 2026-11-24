職場性別平等不再只是口號，而是企業留住人才、打造友善工作環境的重要關鍵！臺北市政府24日於市政會議上由林奕華副市長頒獎表揚41家獲「115年度臺北市職場性別平等認證」之事業單位，其中有5家榮獲金質獎、4家獲銀質獎、9家獲銅質獎，另有6家以創新作為獲頒創意獎，以及20家獲得入圍獎，展現企業推動職場性別平等的多元成果。

臺北市自109年推動「臺北市職場性別平等認證」，制定8大指標、31項評核基準，今年邁入第7屆，持續透過制度化評核，鼓勵企業檢視職場中的性別差異，從組織決策、薪資待遇、教育訓練、工作與家庭平衡，到友善孕育及多元性別措施，逐步建立更完善的職場支持制度。今年獲獎企業來自不同產業領域，反映性別平等已逐漸成為企業經營與人才管理的重要課題。

林奕華副市長表示，得獎事業單位展現企業對職場平權的重視，也讓我們看見，臺北市正有越來越多事業單位，願意主動投入資源，打造更具包容性與競爭力的職場環境。更有許多企業令人印象深刻的創新作為，例如，歐洲學校提供優於法令規定的「連續4周有薪收養假」，讓收養家庭也能擁有充分的時間陪伴與照顧新成員，展現對多元家庭的理解與支持。聯廣廣告公司將工作、生活與興趣相互結合，透過咖啡體驗、清酒釀造及創意競賽等多元活動，鼓勵員工交流與參與，讓職場不只是工作的場所，更是能夠激發創意、凝聚情感與共同成長的空間。

臺北市政府勞動局局長王秋冬說明，推動職場性別平等，關鍵不只是企業有沒有訂定相關規範，更在於這些措施能否真正回應員工需求，讓每一位工作者不因性別、家庭照顧責任或個人身分而受到限制。勞動局期盼透過認證制度，鼓勵更多企業主動檢視組織文化，將平等理念轉化為具體制度，讓友善職場成為企業永續發展的重要基礎。

值得關注的是，今年共有6家事業單位獲頒「創意獎」，展現企業在既有法令規範之外，持續探索職場平權的不同可能。透過創新制度與友善措施，企業不僅回應員工需求，也為其他事業單位提供值得參考的實務經驗，讓職場性別平等從個別企業的努力，逐步形成相互學習與共同進步的力量。

勞動局強調，職場性別平等是一項需要持續深化的工作，未來將持續透過認證評核、教育宣導及企業標竿經驗分享，鼓勵更多事業單位共同參與，讓平等不僅體現在制度與政策中，更能落實於每一次工作安排、升遷機會及職場互動，攜手打造更公平、多元且具包容力的臺北職場。