2026年地方公職人員選舉暨全國性公民投票將於28日（六）舉行，104人力銀行提醒，如果是屬於18與19歲、夜班、例假、外籍同事，休假及工資相關規定各有不同，要特別注意。

104人力銀行指出，除了一般周休二日、排班工作者外，以下四類勞工相關權益如下：

● 18、19歲勞工：未滿20歲不能投選舉票，但已具公投投票權，因此同樣享有投票日放假權益。 ● 夜班勞工：正常工時落在11月28日0時至24時者，該段時數屬於投票日，可主張不上班；若上班則工資加倍。例如11月27日22時上班、11月28日6時下班，0時後的6小時即算投票日。 ● 當天排到例假：不另外給假；原則上雇主也不得要求勞工於例假出勤，天災、事變或突發事件除外。 ● 外籍同事：不具投票權，依原本班表上班。

104人力銀行提醒，有投票權的勞工若戶籍不在工作地，若經排班同意於投票日出勤，雇主應給予足夠的往返與投票時間，路程遠近也應納入考量。以月薪3.6萬元（時薪約150元）為例，原定上班8小時，投票往返需4小時，當天薪資照領、不得扣薪；回到工作崗位上班4小時，則再加發600元加班費。若距離較遠，例如台北往返高雄，勞資雙方可直接協商整天放假，避免勞工兩地奔波。

至於「只有我顧店、不能去投票」的情況，即使勞工同意當天上班，雇主仍應保留時間讓勞工投票。勞工可先與主管協調錯開時段，例如開店前或午休時間前往投票，並留存班表與溝通紀錄；若協調未果，可撥打1955勞工諮詢申訴專線，或向工作所在地勞工局申訴。依《勞動基準法》第74條，勞工依法提出申訴，雇主不得因此予以解僱、降調、減薪或其他不利處分。

104人力銀行表示，投票日放假是為了確保每位勞工都能順利行使公民權利，建議雇主提前確認排班人員的投票權狀況，並與員工溝通出勤意願、投票時段與工資計算方式；勞工則應主動了解自身權益，提早與主管協調。相關內容可參考104人力銀行社群貼文（https://www.instagram.com/p/Df52cQdiMjy）。