台灣雇主協會理事長張姮燕今天與多名企業界代表、漁工代表、長照家庭代表到行政院抗議移工政策失能，張姮燕不滿表示，從今年5月到凱道抗議至今勞動部始終沒有回應訴求，政府移工政策不能一直偏向外籍移工利益，而無視台灣人的需求與困難。

張姮燕表示，在各個產業、漁業及家庭看護工雇主持續反映移工政策造成的實際困境，但問題始終未獲具體解決，希望政府立即修正這樣偏頗的移工政策，勞動部只要求合法雇主承擔責任，卻無法解決移工違約、逃跑失聯、懷孕等造成照護中斷的後果，讓一樣是勞工的受薪家庭面臨極大壓力與困境，雇主每月繳交就業安定費，遇到移工失聯或照護人力中斷時，卻仍須自行承擔後續成本，另外，當移工或產工來台不用付錢，當看護工卻要付錢，我們會擔心在未來的台灣就不會有人來當看護工，會面臨很嚴重的照護人力缺乏。

張姮燕說，抗議半年至今，勞動部做了什麼？完全沒有，希望行政院、勞動部等相關部會要負起應有行政責任，該下台就下台，政策不要都沒有評估任何的成本以及可能的後果。

雇主協會今天與多名企業界代表、漁工代表、長照家庭代表到行政院抗議移工政策失能，行政院與勞動部要負起政治責任。記者潘俊宏／攝影