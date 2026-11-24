2026年地方公職人員選舉暨全國性公民投票將於28日（周六）舉行，104人力銀行提醒，投票日為法定放假日，只要「有投票權」且「當天原本要上班」，就可放假一日、工資照給；雇主若要求出勤，須經勞工同意、加倍發給工資，若員工須回老家投票或獨自顧店，雇主也應給予足夠往返與投票時間，確實維護公民投票權利。

根據中央選舉委員會初步統計，選舉人約1958萬人、公投投票權人約2001萬人。由於投票日適逢周六，多數周休二日的上班族本來就放假，但對餐飲、零售、醫療、製造等排班制工作者而言，「當天要不要上班」、「薪水怎麼算」成為常見疑問。

投票日放假的對象，須同時符合「具投票權」及「當天原為工作日」兩項條件。投票權部分，選舉須年滿20歲、公投須年滿18歲，並符合居住期間等條件；放假期間則是11月28日0時至24時整天。勞工可依自身情況對照權益：

● 周休二日、周六本來就放假：不會多放一天假，也不另外補假。 ● 排班制、11/28本來要上班：可主張放假，薪水照領；若要上班須經勞工同意。 ● 排班制、11/28本來就排休：不另外給假。 ● 沒有投票權（如外籍同事）：照原本班表上班。

104人力銀行指出，根據《勞動基準法》第37條，投票日為勞動部指定之應放假日；同法第39條規定，放假日工資應照給，經勞工同意出勤者，工資應加倍發給。勞動部也說明，雇主要求勞工於投票日出勤須徵得勞工同意，且不得妨礙勞工投票。雇主若未依法給假或給薪，依《勞動基準法》第79條可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。

104人力銀行提醒，投票權只能在投票當天行使，因此投票日不能與其他工作日對調；有排班需求的勞工，應提早與主管協調班表，不要等到當天才表明無法到班。

對多數周休二日的上班族而言，周六多為「休息日」，本來就不必上班，因此不會因投票日再多一天假。若雇主要求於當天出勤，同樣須經勞工同意，並應保留時間讓勞工投票。

加班費依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤規定計算，前2小時另再加給平日每小時工資額1又1/3倍以上，第3小時起另再加給1又2/3倍以上。以月薪3.6萬元（時薪約150元）為例，週六上班4小時，前2小時為150×2×1⅓＝400元，後2小時為150×2×1⅔＝500元，加班費合計900元。