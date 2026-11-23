勞動部本月20日甫公告延長「僱用安定措施」，期限至2027年4月底。提醒適用行業且實施減班休息達30日以上，並經地方勞政機關列冊通報的勞工，可把握申請期限及時提出申請。

勞動部雲嘉南分署長柯秀燕指出，「僱用安定措施」原針對製造業9大行業辦理至10月31日，考量持續受影響產業狀況，於上周五公告3大行業延長辦理至2027年4月30日包括原於公告範圍中的機械設備製造業和其他運輸工具及其零件製造業。

此外，本次也將化學材料及肥料製造業新增為適用行業，符合資格勞工將可申請減班休息前3個月平均月投保薪資與減班後實際協議薪資的差額之7成補貼，並於實施減班休息滿30日次日起90日內提出申請。

而若非前述3大行業受減班休息影響勞工，勞動部亦推動「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵勞工利用減班期間參加職業訓練，由企業自行辦訓或勞工自行擇選空檔參訓，115年度補助訓練津貼每小時196元、每月最高補助1萬6300元，且可與僱用安定薪資補貼合併請領，申請補助總額合計不得高於減班休息前後薪資差額。

柯秀燕指出，因應明年1月1日起最低工資預計調整為每月3萬900元、每小時205元，「僱用安定措施」及「減班休息勞工再充電計畫」補貼計算皆涉及當年度最低工資標準，故勞工如於跨年度期間實施減班休息，應留意不同年度的計算標準，以確保自身權益。相關問題可就近至住家附近的就業服務據點洽詢，或撥打免付費客服專線0800777888，或電洽雲嘉南分署（06）6985945。

勞動部雲嘉南分署指出，「僱用安定措施」也可與｢減班休息勞工再充電計畫｣合併申領，每月最高補助1萬6300元。記者謝進盛／翻攝