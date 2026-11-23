勞工遭遇職場霸凌，可能因權勢不對等而不敢在工作期間申訴，勞動部職業安全衛生署今天指出，縱使霸凌行為終了已超過3年，勞工離職後1年內仍可提出職場霸凌申訴。

職業安全衛生法增訂職場霸凌防治專章，7月正式上路，法規明定職場霸凌樣態、雇主調查義務及勞工申訴規定等，盼防範職場霸凌。

法規針對勞工職場霸凌申訴期限明訂，如果被申訴人是利用權勢霸凌者，只要還在「離職後1年內」或「霸凌行為終止後3年內」的法定期限，事業單位仍然必須依法處理，並在受理後啟動調查。

勞動部職安署近日發布函釋詳細說明，勞工遭遇職場霸凌，可在霸凌行為終了後3年內提出申訴，但考量勞工在職期間可能因權勢不對等，擔心遭受不利對待而隱忍，因此有另外明定離職後的申訴期限。

職安署強調，離職後的申訴期限並沒有受到霸凌行為終了後3年的限制；也就是說，即使職場霸凌行為終了已超過3年，甚至超過20年以上，只要勞工近期才從該企業離職，並在離職日起1年內提出申訴就符合規定，雇主就不得以事件年代久遠為由不受理。

職安署也強調，這規定並不是要求勞工須離職才能申訴，勞工在職期間仍可依法提出申訴，只是考量權勢霸凌情境、另外保障勞工離職後的申訴權益。

另外，若同一職場霸凌事件如果同時涉及事業單位最高負責人及其他人員，應由誰受理調查，職安署也說明，依照職安法規定，最高負責人由地方主管機關受理，其他非最高負責人則由申訴人所屬事業單位受理，兩者應分別依規定辦理。

為避免同一事件分由不同單位調查，出現事實認定不一致的情形，職安署也說，事業單位可在符合保密、個人資料保護及利益迴避原則下，與地方主管機關進行必要聯繫，地方主管機關也可邀請事業單位調查相關人員列席，或聘請相同、具相同專業背景的外部專家參與調查，以提升調查公信力。