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以為只是餐具？同事桌上放一根湯匙曝「職場存活術」 近9萬人讚：超高招
你知道這招嗎？一名上班族分享同事的職場生存小技巧，意外引起網友熱烈討論。原PO透露，同事會在辦公桌上的餐具筒裡，將一根湯匙和筷子擺在一起，乍看只是普通餐具，實際上卻另有用途，讓他忍不住直呼是職場存活術。
原PO昨日在Threads發文表示，「從同事那裡學來的職場存活小技巧，你以為只是放一根湯匙在桌上？」，可見同事將湯匙放進餐具筒，利用湯匙表面能反射影像的特性，當成簡易反射鏡，藉此掌握身後及周遭的動靜。這個看似不起眼的小動作，卻讓他發現原來日常用品也能成為辦公室裡的實用工具。
貼文曝光後吸引近9萬人按讚，不少網友表示，「學會了！但記得連同筷子一起擺才不會太突兀」、「職場後視鏡，防小人用的」、「這很高招欸」、「職場智慧王欸」、「我同事都放小鏡子在桌上，老聰明了」、「這是什麼辦公室生存學」、「我都直接放腳踏車的凸面鏡」。
除了生存術外，目前社會上也流行一股「00後的職場整頓」風氣，曾有網友指出，部分職場前輩會仗著資歷深，喜歡倚老賣老，長期針對新人，總是會酸「這也要問」、「這種東西不是基本的嗎」，即使新人按照她的方式完成工作，也會被挑刺說做錯。
對此，新人不但沒有卻步，反倒是直接提出離職，並且拿出資深同事找碴的完整紀錄，資料詳盡包含時間、事件、相關對話錄音，表明如果公司未妥善處理，不排除向相關單位申訴職場不法侵害的問題。隨後公司展開調查，也向其他同事了解情況，最後根據調查結果將資深同事解僱，讓不少網友直呼「活該踢到鐵板」。
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