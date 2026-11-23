資策會與1111人力銀行今天共同發布報告指出，企業人工智慧（AI）人才需求已跨越產業界線，從科技業延伸至製造、物流及建築等領域。統計顯示，今年第3季化學相關製造業的AI職缺較第1季成長74.32%，增幅最大，其次為倉儲或運輸輔助業，成長44.83%。

資策會今天攜手1111人力銀行舉行記者會，發布「2027未來人才白皮書」，整合就業市場數據、產業觀察與職能研究，分析AI時代的人才需求，以及新興與轉型職務。叡揚資訊、龍騰文化、宏碁資訊等企業代表也出席交流。

資策會副執行長林玉凡表示，AI時代來臨，人才應具備4I特質，包括Imagination（想像力）、Integration（整合力）、Impact（影響力）與Investment（投資力）。想像力是看見AI在工作與產業中的創新應用機會；整合力是跨域串聯技術、資料、流程與場域需求；影響力是創造內外部溝通價值；投資力則是持續學習與實作，才能跟上技術與職場變化。

林玉凡指出，AI Agent相關職缺未來可望相當熱門，但須克服「小、痛、快」等挑戰，也就是從小規模、精準掌握痛點及快速導入著手，累積正面成效，否則可能面臨資料、安全或流程不到位等問題。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，根據統計，今年第3季AI工程師職缺較第1季成長66.12%；演算法開發工程師成長54.41%；資安工程師及系統工程師分別成長35.47%及26.38%。值得關注的是，數據分析師或資料分析師職缺成長30.30%，反映企業迫切需要能從龐雜資料中提取有用資訊，讓AI提供可靠預測與決策建議的人才。

莊雨潔指出，今年第3季化學相關製造業的AI職缺較第1季成長74.32％，增幅最大；其次為倉儲或運輸輔助業，成長44.83%；第3為建築規劃或設計業，成長24.57%，顯示AI應用逐步深入製造、物流及建築等領域。

叡揚資訊人資長黃真玲認為，AI時代中人機協作將成為常態，員工除須具備AI相關知識與架構等硬實力，也要有商業流程、人機溝通及跨域團隊協作等軟實力，這些都是公司培育員工時重視的面向。

此外，林玉凡指出，全球企業大量導入AI應用，前線部署工程師（FDE）的角色漸受關注，有別於主要負責技術開發的工程師，FDE需要深入企業現場，理解業務需求，並整合技術開發、系統部署與跨部門溝通能力，協助企業將AI技術轉化為實際可用的解決方案。

林玉凡表示，為掌握FDE所需的專業能力，資策會已蒐集國際相關職缺、產業研究及實務資料，並透過專家問卷與訪談，盤點FDE在需求分析、AI方案設計、系統部署及應用導入等工作中的職能要求，將據此定義FDE所需職能、學科技能及現場專業知識，供產業參考。