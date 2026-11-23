AI人才需求持續升溫，徵才熱潮更從科技業擴散至傳統產業。1111人力銀行23日公布最新調查，今年第3季化學相關製造業AI職缺較第1季大增74.32%，居主要產業之冠；隨著企業加速導入生成式AI及自動化應用，具備AI代理人（AI Agent）技能的相關職缺更暴增350%，成為成長最快的技能需求。

1111人力銀行與資策會今日共同發布《2027未來人才白皮書》，結合就業市場數據、產業觀察及職能研究，盤點AI時代的新興與轉型職務，並邀集叡揚科技、思科教育及龍騰文化等企業代表，探討未來人才發展趨勢。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，AI帶動的人才需求已跨越產業界線，從科技業延伸至傳統產業。企業導入AI後，除了延攬專業人才，也更加重視系統整合、資訊安全及實際應用能力，並開始透過在職培訓，協助既有員工具備AI應用技能與跨領域整合能力。

調查顯示，今年第3季化學相關製造業AI相關職缺較第1季成長74.32%，增幅居冠，其次為倉儲及運輸輔助業，成長44.83%；建築規劃及設計業成長24.57%，電腦及消費性電子製造業成長23.26%，運輸工具製造業也成長22.35%，顯示AI應用正逐步深入製造、物流及建築等領域。

若從職務類別觀察，今年第3季AI工程師職缺較第1季成長66.12%，演算法開發工程師成長54.41%，資安工程師成長35.47%，數據分析師及資料分析師成長30.30%，系統工程師則成長26.38%，反映企業對AI模型開發、資料分析及資訊安全等專業人才需求同步增加。

企業對AI人才的要求也出現轉變。調查指出，今年第3季要求具備AI Agent技能的職缺達144個，較第1季的32個大增350%，增幅居各項技能之冠；大型語言模型（LLM）相關職缺也從123個增加至296個，成長140.7%，顯示生成式AI及自動化應用正成為企業布局重點。

莊雨潔分析，企業導入AI的目的，已逐漸從過去的輔助問答，轉向自動執行任務及優化工作流程，AI Agent也開始應用於行政流程優化及跨系統作業。不過，目前相關職缺仍處發展初期，成長幅度較高也與基期偏低有關。

從技術技能來看，傳統程式及資料處理能力仍是企業徵才的重要基礎。第3季要求具備SQL技能的職缺達1,061個，Python達786個，分別較第1季成長54.7%及67.6%；資訊安全相關職缺則成長90.4%，顯示企業導入AI的同時，也更加重視資料安全及系統管理。

資策會副執行長林玉凡表示，人才培育應從補足眼前的人力缺口，轉向提前培養未來需要的能力，並透過「小、痛、快」三項原則，將能力模組化、聚焦實際工作痛點，加快學習、實作到能力驗證的循環，協助企業提前布局未來人才。

叡揚資訊人資長黃真玲也指出，企業正在尋找能夠辨識AI寫程式的工程師，這個時代裡，人要如何跟機器互動，知道流程很重要，怎麼讓這些機器好好串起來共存，而不是害怕被取代。