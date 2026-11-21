不少知名品牌在消費者心中都有既定形象，但實際進入公司工作後，內部環境與管理方式是否符合想像，也成為不少人好奇的話題。對此，有網友發文詢問，是否有人曾因為到某個品牌上班，反而對企業印象徹底改觀，沒想到意外釣出50嵐、摩斯漢堡及UNIQLO的前員工分享正面經驗，從餐飲衛生管理到企業制度都獲得稱讚。

這名網友在社群平台「Threads」表示「有沒有一個品牌？你去上班整個印象破滅……」，原本預期會看到各種職場抱怨，卻有不少人分享進入品牌工作後，反而更加認同企業的經驗。

貼文一出後，有網友讚50嵐「我以為做吃的喝的內場都很髒，但裡面其實很乾淨，SOP也很好」，另有網友補充說明「但就是客單量炸裂」、「每天刷，累爆」、「品質真的好」。

摩斯漢堡同樣獲得不少網友推薦，回應「我大學也做過摩斯，好吃、乾淨，SOP完善，員工素質都不錯」、「剛進去摩斯有個每天亂吼叫罵人的店長，後來有工讀生離職+反應，他就被fire掉了」、「以前都覺得它憑什麼那麼貴，做了才知道食材時間到了就要報銷，生菜絕對是當天現洗」、「客人吃的食物絕對是現點現做，所以有時候真的太久，不是員工很慢」。

最後是UNIQLO，網友點出「雖然規則一板一眼、超多細節，但大部分都是為了讓顧客保持良好消費體驗，我覺得很棒」、「升遷方式非常透明」、「打卡後會要你趕快下班不要再工作了，加班一定給錢」。

事實上，50嵐近期又傳出最新隱藏版喝法，導致店面訂單爆量。一名網友分享，只要點「中杯波霸鮮奶茶，三分糖、溫的」，強調「喝完即改運」，還特別提醒「只能在很衰的時候使用」，而且自己屢試不爽。

對此，不少網友分享實測結果，回應「剛買就收到很好的消息，工作上很卡的專案突然大推進」、「點了這杯之後，接到一筆大訂單」、「我講真的！我每次衰到爆時，去點一杯至少三分糖珍奶，然後就突然很順利，至今我都還找不到原因」、「不得不說，我好像就是買溫的波霸紅茶拿鐵，當天交到男友的」、「那天不知道為什麼特別想喝50嵐的紅茶拿鐵+波霸，喝完隔天就收到offer（錄取通知）了」。