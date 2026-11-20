國人赴海外工作人數成長趨緩，海外工作版圖也出現變化。主計總處20日公布最新統計，2025年國人赴海外工作人數達66萬9千人，雖連四年增加，但年增僅3千人，增幅由前一年的7.4%驟降至0.3%，成長動能明顯放緩。其中，赴美工作人數由增轉減，年減1.3%；赴日本、南韓工作人數則逆勢增加5.8%，為主要地區中成長最快者。

回顧2024年，在台積電（2330）等科技大廠海外布局帶動下，國人赴美及日本、南韓工作人數均明顯成長。主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，台積電美國亞利桑那州廠先前由台灣聘僱並派駐的人數已大致穩定，其他新廠仍處興建階段，尚未帶動更多外派需求，因此赴美工作人數成長動能減弱。

至於日本、南韓工作人數持續增加，譚文玲指出，台積電熊本廠聘僱人數同樣趨於穩定，顯示日韓工作人數成長不完全與台積電有關，可能受到日本高齡化、勞動力短缺，以及逐步放寬外籍人士工作限制等因素帶動。

主計總處統計，2025年國人赴海外工作人數達66萬9千人，雖連續四年回升，但與疫情前2019年73萬9千人的歷史高峰相比，仍有7萬人的差距。

海外工作人數增幅大幅收斂，是否意味已進入高原期？譚文玲表示，疫情期間跨境流動受到限制，2021年海外工作人數一度降至31萬9千人，隨著疫情影響逐步消退，海外工作人數持續回升，相關復甦效應如今應已逐漸淡化。不過，國際經濟情勢變化快速，過去也曾出現海外工作人數增幅偏低的情況，因此尚難據此判斷未來是否進入成長平緩階段。

觀察海外工作地區分布，2025年赴中國大陸（含港澳）工作人數仍居首位，達23萬人，占整體34.4%；其次為美國13萬5千人，占20.2%；東南亞9萬8千人，占14.7%；日本、南韓則為8萬5千人，占12.7%。

各地區變化呈現分歧。赴日本、南韓工作人數較前一年增加5千人，年增5.8%，雖較2024年的17.5%明顯收斂，仍居主要地區之冠；赴東南亞工作人數亦增加1千人，年增1.2%。相較之下，赴美工作人數減少2千人，年減1.3%；赴中國大陸（含港澳）工作人數減少1千人，年減0.4%，雙雙由增轉減。

若將時間拉長至近十年，國人海外工作版圖轉變更為顯著。2015年赴中國大陸（含港澳）工作者占比高達58%，2025年已降至34.4%，十年間減少23.6個百分點；同期赴美工作占比則由12.7%提高至20.2%，增加7.5個百分點，反映全球供應鏈重組及台商海外布局調整的長期趨勢。

從年齡結構來看，30至49歲仍是海外工作主力，共33萬9千人，占50.8%；50歲以上達21萬2千人，占31.7%；15至29歲則減少2千人至11萬7千人，占比降至17.5%。

教育程度方面，2025年海外工作者中，大專以上學歷者達53萬7千人，占比升至80.3%。其中，赴美工作者大專以上學歷占比達89%，日本、南韓也達88.2%，均高於整體平均，顯示國人海外工作人口持續朝高學歷結構發展。