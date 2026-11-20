物價不斷上漲，許多人都感嘆薪資跟不上，有些人甚至大嘆薪水沒漲過。有一名網友最近在思考，若薪水不到3萬、工作3年都沒加薪過，是要換工作還是繼續待下去？他認為物價和生活開銷節節上升，這樣的薪水根本存不到錢，貼文一出引起熱議。

原PO在論壇「mobile01」發文表示，每個月不到3萬的薪水扣掉基本生活費，能存下來的錢真的有限。有時聽聞別人說年輕人應該多嘗試各種不同工作，這樣才有機會加薪，但也有人認為若職場環境穩定、同事好相處、主管不會亂刁難，也沒有必要為了幾千元而離職。

他對於這兩種說法都相當認同，因為換工作其實有風險，新公司薪水高，但工作壓力也大，而原本工作薪水普通，但不會覺得痛苦。只不過當同一份工作做了3年，內容越來越多、責任越來越重，薪水卻沒增加，若再加上身邊的朋友升職、加薪，這樣還值得繼續待下去嗎？

貼文引起不少討論，「薪資要看你的工作能產出多少價值，就業市場有多少人能做這份工作，很多人能做願意做的工作，不可能高薪」、「換工作有機會加薪是事實，但也有可能照樣是在底層踏步，重點是你能展現出什麼價值？」、「我建議你要跟公司開口，如果你認為你的努力公司不肯的話，那麼下一份工作會更好」。

也有一些網友認為3年資歷足夠可以尋找更好的工作，「如果現在的薪水是基本工資而且已做3年，那就直接換吧，因為3年的工作經驗還蠻值錢的」、「如果不到3萬、事情越來越多，那還是趁早換，至於新工作可能更爛，那就再換，總會遇到好工作」、「做了3年工作實領不到3萬，我認為這是鬼故事。姑且不論能力，你只是找錯工作而已」。