台股近期狂跌，不少人開始縮減開銷，讓許多店家苦不堪言，尤其服務業更有感，慘澹的情況已經持續兩個禮拜，讓他好奇詢問大家是否也有感。文章曝光，釣出各行各業的苦主們，紛紛感嘆「今年根本是做心酸的」。

該名網友在threads上發問，「最近大家有沒有覺得生意慘澹，尤其是服務業，已經連續兩個禮拜了」。文章曝光，釣出各行各業的苦主哀號，今年的生意真的很難做。

餐飲業的苦主們表示，「我七月開始沒做生意，那時候沙拉油漲到1000，結果現在快1500」、「中型餐廳路過…這個月真的很差！」、「生意很普，但還沒到慘，不要再玩股票了」。但不只餐飲業，連服飾與美髮業也傳出業績不如預期。

至於生意變差的原因，網友們也提出不同想法，「股票跌成這樣，景氣很難好」、「每遇選舉都這樣，選後應該就恢復正常了」、「台灣除了半導體相關，其他的實體經濟已經衰退很久了」、「物價漲太多了，老百姓沒有多餘的錢消費」。

不過，也有從事物流業的網友透露，自己每天經手的快遞貨運量不僅沒減少，反而爆單，顯示並非所有產業都冷清。

台股今（20）日收盤下跌2,393.6點、跌幅6.23%，終場以36,033.29點作收，創史上收盤指數第三大跌點，成交量8,774億元。