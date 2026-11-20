AI商機持續推升科技業薪資行情，但企業仍面臨缺工難題。1111人力銀行今（20）日公布調查，逾六成企業坦言科技人才招募困難，今年科技業平均每月人才缺口高達16.1萬人，年增12.6%。儘管部分電子業平均總薪資已突破10萬元，企業仍面臨人才供不應求的壓力，甚至有廠商因地處偏遠、交通不便，導致求職者不願投遞履歷。

1111人力銀行執行董事陳曉蓁表示，受惠於AI需求強勁，科技產業訂單暢旺，企業持續擴大產能與人力需求，人才競爭也隨之升溫。除了提高薪資，企業也透過獎金及福利制度吸引人才，但工作地點與通勤成本，同樣是影響求職者意願的重要因素。

根據1111人力銀行調查，48.6%企業表示部分科技職缺招募不易，另有12.7%企業面臨多數職缺難以補足的困境，合計逾六成企業遭遇科技人才招募困難。另一方面，今年10月AI相關工作機會逼近3.9萬筆，年增46%，顯示AI應用快速擴張，持續推升企業對專業人才的需求。

從薪資表現來看，科技業薪資水準持續攀升。根據主計總處統計，今年9月電子零組件製造業平均薪資達9萬3,352元，年增3.7%，受僱人數年增4.85%；電腦、電子產品及光學製品製造業平均薪資更達10萬3,853元，年增11.99%，受僱人數同步增加5.42%。

儘管企業持續擴編，製造業加班工時仍居高不下。今年9月製造業平均加班工時達17.9小時，年增1.1小時，反映產業生產需求強勁，企業人力調度壓力仍大。

為爭取人才，科技業也積極提高徵才條件。陳曉蓁指出，目前不少科技公司招募軟體開發工程師，已不再限制特定科系，只要具備相關實務經驗，月薪便可從7萬至8萬元起跳；另有科技業者招募產品標準化工程師，月薪上看7.2萬元，並提供三節獎金、季度績效獎金，以及每年提撥10%可分配盈餘作為員工獎酬。

不過，高薪未必能解決所有徵才困境。陳曉蓁透露，近期科技業積極擴廠，部分生產據點位於工業區或交通不便地區，求職者可能因通勤時間及交通成本而卻步。日前就有企業反映，工廠位於桃園觀音，求職者一看到工作地點便不願投遞履歷，即使企業持續刊登徵才廣告，仍難以補足人力。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，相較於大型科技廠具有品牌知名度及人才吸引力，中型科技企業面臨的缺工衝擊更為明顯，不僅專業科技人才難尋，連勞力密集的第一線生產人員也面臨招募困難。

為緩解人才缺口，1111人力銀行「破解台灣科技人才斷層智庫」於12月5日攜手台北科技大學，舉辦首場AI人才論壇「AI新產業時代：技術、應用與人才的下一步」，邀請數據決策股份有限公司技術長尹相志、群聯電子台北研發處處長詹立翔，台北科技大學電機工程系講座教授姚立德分享，協助青年及產業工作者掌握AI時代的發展方向與能力需求。