若發現自己跟同事做的事情相似，薪水卻差距頗大，難免會心理不平衡。日前有位女網友表示，她已經有3年年資，薪水調整後落在3萬8千元，然而近期入職的新人卻拿到4萬5千元薪水，讓她委屈直呼「一個剛報到、還不熟悉公司流程的新人，薪水直接比我高7K（7000元）」。

一名女網友在社群平台Dcard發文表示，最近工作內容增加不少，原本只負責自己的業務，但因為人員異動，很多事情都開始要她承擔，有時新人來了也是她負責教學，還要跨部門溝通，協助處理其他專案，因此她有跟主管談過加薪，但主管每次都說公司「預算有限」。

原PO指出，她覺得待在公司一段時間了，工作流程也算熟悉，且跟同事相處融洽，就決定再觀察看看。直到上個月公司招募了一位新人，職位跟她相似，工作內容也重疊，因此主管安排她帶新人熟悉業務。沒想到原PO意外得知，新人是獵頭公司找來的，當初談妥薪水為4萬5千元，讓她相當驚訝，感到很不平衡，忍不住詢問主管：「為什麼同樣職位，新人的薪水可以開這麼高，我這幾年卻只調到38K？」

主管只回應，每個人薪資條件不一樣，又說外面的行情就是這樣，不開高一點找不到人，並勸她「把重點放在自己的成長，不要一直比較薪水」。文末，原PO透露有在看其他公司的職缺，但又想到要離開原本待3年的公司，覺得有點不甘心。

對此，許多網友建議她跳槽，直言「要提高薪資本來就要靠跳槽，不是靠公司加薪」、「有什麼好不甘心的？提離職他才有可能給你加薪，他不加你就走」、「捨不得那就繼續領38K到50歲啊」。也有過來人給她兩個實務面的建議，第一是「要求加薪」，通常要遞出辭呈才可能加薪一點點，第二是「跳槽去別的公司」，因為薪水大多是跳槽加薪出來的，別執著在年資跟特休上，越晚跳槽可能高薪的機會就越低了。