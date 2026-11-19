各縣市勞檢員流失問題嚴重，桃園市副市長蘇俊賓今天參加行政院會時表示，桃園年資5年內的勞檢員已近7成，3年內更占其中半數，且其他縣市情況恐更嚴峻，資淺人員卻得面對日益複雜的職場環境與法規，呼籲中央正視勞檢人才斷層，除比照工程人員編列久任獎金，也應檢討職務列等、增設資深專業職務，讓第一線人才願意留下。

行政院會今天由勞動部報告「性別平等工作法及就業保險法三新制內容」。蘇俊賓表示，肯定中央持續優化勞工權益保障，但制度能否落實，關鍵仍在第一線執法人力，尤其勞檢人員正面臨待遇落差、工作責任與風險高，以及員額、職務列等缺乏彈性等3大問題，「最需要專業的職缺，反而最不容易留住人才。」

蘇俊賓指出，桃園目前勞檢人員年資普遍偏低，年資5年內近7成，其中又有半數年資不到3年，據了解，其他縣市甚至更嚴重。過去勞檢人員多具土木、機電及職業安全衛生等專業，如今還須處理日益增加的性別平等、職場霸凌案件及新興法規適用，對法律訓練與現場經驗要求更高，若只有1、2年經驗，執法與輔導難度都會增加。

蘇俊賓表示，企業對相關專業人才開出的待遇往往優於公部門，導致稍有經驗的勞檢員容易被外部挖角，形成「不斷培養、不斷流失」的人才斷層。他2023年12月曾呼籲中央正視勞檢員勤務危險性，目前已獲採納，第一類人員每月加發5000元風險工作費，第二類加發3000元，但要解決長期留才問題，仍需進一步改善制度。

蘇俊賓指出，政府目前針對工程專業人員已有鼓勵留任機制，建議中央比照辦理，將現行「工程人員留任獎金支給表」調整為「工程及勞動檢查專業人員久任獎金支給表」，針對高度專業、工作風險高且人力延攬困難的勞檢人員提供誘因，吸引有經驗者久任。

蘇俊賓提到，現行地方勞檢機關人力及職務列等受組織編制限制，部分資深檢查員即使經驗豐富、具專業證照，仍缺乏相對應的職涯發展。他建議檢討現行第5至第7職等配置限制，適度提高資深專業職務官等職等，並研議設置「資深勞動檢查專員」，讓專業人才不必只能轉任行政主管才能升遷。

勞動部長洪申翰回應，明年育兒友善等勞工福利新制上路後，中央將補助地方政府所需人力，整體人事編制及留任制度則會與行政院人事行政總處研議。行政院長卓榮泰也裁示，要求勞動部強化第一線勞檢執法人員進用、培訓及留任制度，讓勞工權益保障真正落實。