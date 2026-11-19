台大醫學院團隊最新研究發現，曾申請職災傷病給付的勞工，後續10年自殺或自傷風險為未申請者的4.5倍。學者指出，職災常導致失能與收入銳減，呼籲強化心理、法律扶助。

台灣大學醫學院環境與職業醫學部率領的研究團隊今天在「職業與環境醫學」（Occupational andEnvironmental Medicine）發表一項台灣全國性世代研究，發現有職災傷病給付申請紀錄者，後續10年間自殺死亡或非致死性自傷事件的風險，約為沒有相關申請紀錄者的4.5倍。

此研究分析2004至2021年健保與勞保資料、追蹤超過20萬名勞工，比較曾申請職災傷病給付的勞工，與年齡、性別、產業、薪資等條件相近且未申請的勞工。

台灣科技媒體中心邀請專家提供觀點，說明職業災害對長期心理健康的影響以及研究限制。

亞洲大學健康產業管理學系副教授林冠含認為，這是將兩類事件合併分析的結果，不能解讀為自殺死亡風險增加4.5倍；此研究缺少家族病史、生活習慣等資訊，無法完全排除這些因素的影響；且沒有申請紀錄不代表未曾發生職災。

不過，林冠含進一步說明，研究提醒職災後的追蹤與復健，除了身體恢復，也應重視長期心理健康；受傷後持續的疼痛、工作能力下降，或無法順利重返工作所帶來的經濟壓力，都可能成為心理負擔。

台灣大學健康政策與管理研究所所長鄭雅文表示，職災者屬心理疾病的高風險族群，且其影響可能持續多年。一般而言，職災風險較高的勞工，通常是社會地位較弱勢的族群；而這些勞工一旦遭遇職災，更容易面臨社會困境，例如失能導致的收入銳減、勞雇衝突甚至災後解僱，以及離開職場後的社會孤立等問題。

鄭雅文呼籲勞動主管機關應強化職業傷病的監測與通報機制，並對職業傷病勞工啟動即時個案服務；在醫療照顧、社會心理支持、法律扶助與社會安全制度上，應全盤檢視職災者可能遭遇的職場與社會困境，並透過法律規範與服務資源的提供加以改善。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980