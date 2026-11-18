明年最低工資將調升至3萬900元，勞動部昨公告最新的勞工保險投保薪資分級表，將有306萬名勞工配合逕調，每年將增加57億元保費收入，給付支出則增加11億元。

勞團、立委關切勞保最高級距10年未動，導致級距樓地板、天花板愈靠愈近，明年更只剩下10列級距，且無論實際薪資調漲到多高，都落在4萬5800元的最高級距，形同退休金「被偷走」，盼勞動部至少提升一級距至4萬8200元。

勞動部勞動保險司司長陳美女回應，據評估，若將勞保投保薪資最高級距從4萬5800元調高一級至4萬8200元，推估未來20年保費收支相抵，將增加1700多億元逆差，且隨著領取老年給付的人增加、繳保費的人減少，逆差將持續擴大。

陳美女說，勞保老年給付是為了保障被保險人的經濟生活安全，投保薪資除是計算給付的基準，更有所得重分配的功能，因此分級表必須有適當上下限，兼具保險財務安全、給付權益。對於提高級距，勞動部必須斟酌勞保財務安定性，再做妥善周延規畫。

勞動部昨公告修正的勞工保險投保薪資分級，將第一級從2萬9500元改為3萬900元，原本的第二級距3萬300元刪除。陳美女指出，約306萬人配合逕調，預估每年增加57億元的保費收入、支出給付增加11億元。