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移工請產假可獲5.4萬薪資補助？ 勞動部：外籍看護有假、沒薪水
近來網路流傳「移工懷孕產子勞動部補助5.4萬，台灣人一項都沒有」的言論，對此，勞動部今澄清，此為嚴重錯誤資訊，產業類移工新增的產假天數薪資，將由勞動部補助，至於家事移工如請產假，法律並未規定必須給薪水。
勞動部表示，勞工若懷孕，不論是本國籍勞工、產業類移工，雇主都不用負擔14周產假全額薪資，雇主依勞基法規定給付產假期間薪資後，第9到14周的薪資，可向勞動部申請薪資補助。
勞動部說明，本國籍及外國籍受僱者皆有適用「性別平等工作法」，本次修法新增的相關假別，雇主依法給付台灣勞工、產業移工產假，以及產檢假、陪產(檢)假薪資後，皆可依規定向政府申請全額補助。
勞動部強調，政府「全額撥付補助的對象是雇主，並不是移工」，另，外籍看護如有請產假情形，法律沒有規定家庭雇主要給薪，切勿轉發錯誤資訊。
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