職場中偶爾會有些挫折，讓人萌生離職或轉換跑道的念頭。日前有位女網友表示，她已在郵局5年，但最近被客人頻繁質疑、打斷對話，讓她覺得委屈，也猶豫是否要往上考試，繼續拚升遷，還是轉換跑道？對此，有過來人安慰「不只郵局客人變差，我覺得是全民都變差啦」。

一名女網友在Dcard發文，指出她雖然習慣郵局工作，且壽險績效也是排名前段，一直以來為郵局賣過很多郵票冊、水果甚至金幣，但不知道是客人的素質降低，還是郵局的生態改變，讓她屢遭挫折。

原PO指出，她基本上都會跟客人打招呼，結束也會向客人說「謝謝慢走」，卻時常換來客人的無視，連回答客人的問題，也常換來對方的打斷跟質疑，讓她覺得委屈與受傷。她坦言，有告訴自己工作沒有不累的，也有好客人，並勸勉自己不要太走心，但持續的內耗，以及郵局推動的產品，讓她覺得與自己理念不合，因此文末拋問「有人可以給予建議嗎？往上考？做別的？」。

文章曝光後，有餐飲業網友表示，不是只有郵局的客人變差，是全民都變差，且沒禮貌的客人越來越多，不分年齡層，提醒「薪水各種現實面你要好好思考」，並指出職場上能不跟人交流的工作沒有很多。也有網友表示，之前去郵局辦事情，郵局阿姨讓人覺得有點煩，可以理解她們有業績壓力，但一直推儲蓄險跟壽險，年輕人不會想買，直言這種產品已經過時了。

有網友建議「調局就好了」，認為只要調到鄉下就可以解決，還有人指出，不管做哪個工作，只要與人接觸就會遇到這些問題，因此「如果你是喜歡『與人接觸』的工作，我覺得你要學會『課題分離』這件事」，受到對方很誇張或不合理的對待時，那就是對方的課題，不要把對方的問題攬在自己身上。