為打造友善生養育環境，台北市長蔣萬安今年三月已率全國之先，推動「育兒家庭減工時不減薪」政策，申請勞工日減少一小時工時，由市府補助八成減時薪資。統計今年度的試辦，從三月一日至六月底申請截止日，四八○家事業單位參與，八九九名育有十二歲以下子女的勞工家長受惠。

對於勞動部發布「友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點」，北市勞動局長王秋冬說，這與北市率先全國試辦的「減工時不減薪」政策內容一致，中央也私下詢問參考北市作法；育兒減工時政策若能全國一致推動，更能避免同一家企業只有設籍北市勞工可申請的福利落差。

王秋冬表示，北市府率先試辦的減工時不減薪，是參考韓國光州的「小學生家長十點上班制」，光州僅針對家長延後一小時上班，但考量台灣企業勞工的工作型態，將政策改為可選擇上班或下班彈性減工時。

至於推動政策的最大困難，王秋冬說，主要還是在「溝通」，例如雇主人力如何調派、會不會增加人事成本？勞工也會擔心申請減工時造成其他同事負擔，甚至影響考績導致不敢申請。為了突破企業、勞工疑慮，勞動局不斷宣導、拜訪，說明大環境缺工下，讓企業理解唯有友善職場才能留才，溝通後獲得正向回響，試辦初期的反應非常好。

王秋冬表示，企業最大顧慮是職代與人力問題，北市府試辦時也有考慮到，除礙於預算經費有限，一開始先針對減工時部分補助推動，持續拜訪企業聽取意見，再不斷精進；甚至也有企業採行員工「當責制」，讓企業有更多不同彈性與選擇。