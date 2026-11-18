勞動部推出育兒彈性工時新措施，婦女新知基金會政策部主任李盈學說，勞工不願結婚生子，或因照顧老小而離職，背後反映的其實是台灣工時過長的結構性問題。政府獎勵政策雖能協助有育兒需求的勞工，但難以解決整體勞工的長工時處境，政府最直接能做的就是增加特休假天數，長遠而言，行政院應統合各部會，以減少整體工時為目標，推動產業轉型。

據了解，勞動部在上半年與工商團體、企業界等溝通。工總表示，此次勞動部新規，的確是給企業界一些活水，工商團體沒有反對的理由；台灣少子化生育率是全球最低，現在百工百業都缺工，新政策實施一段時間後，工商團體也會提出反饋，滾動調整。

服務業者擔憂說，現在最大問題是缺工，若政策上路，人力短期內無法補足，勢必加重其他員工負擔；育兒狀態結束後，可能就變多餘人力，屆時恐成失業問題。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣肯定新制，但她質疑，若勞動部未修正性別平等工作法第十九條，要不要照常給薪等於回歸勞資協商，卅人以下小企業雇主也可不同意勞工減少工時，勞方有多大的談判權？勞動部不要只看數字，更要掌握實際政策會遭遇的窒礙難行之處。

台灣生育改革行動聯盟理事李佳欣呼籲，勞動部應定期公布成效，確保減少工時的工資補助、職代津貼是真的用在勞工身上。過去時常被詬病勞工「有假不敢請」，制度設計可提高雇主拒絕門檻，如捷克明定雇主若不接受勞工申請，必須書面說明拒絕理由。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，勞動部調查顯示，為了照顧上一代而離職的人數日漸增加，家總提出「長照安排假」，針對長照新手在初期需要安排照顧事宜的時期，提供補助六成薪的卅天假，後面的照顧穩定期，則有一五○天彈性無薪假，降低因照顧而退離職場的風險；長照安排假就跟職場友善育兒措施一樣，不該視為勞工福利，而是在大缺工時代，政府應該協助企業雇主留住員工。

不過，勞動部育兒減工時政策卻不適用公立學校、政府機關與國營事業單位。全國教師工會總聯合會指出，教師同樣有育兒需求，卻因工作性質被排除在適用範圍外，籲教育部研議教師減少工時、薪資不減，並提供課務代理人力等配套措施。