美光桃園廠勞資爭議持續，雙方今在桃園市政府安排下第四次協商，閉門討論4個多小時仍未達成共識，預計26日再商議。

桃園市勞動局表示，美光案涉及勞工重大權益、企業營運及桃園產業發展，為避免勞資雙方因協商歧見導致溝通中斷，市府依「勞資爭議處理法」相關規定，今天下午3時依職權交付調解，但雙方對資方所提團體協約簽訂內容意見分歧、工會將以本次資方提供方案進行會員投票。因此，本案另11月26日下午再開調解會。

另外，針對美光桃園工會不滿桃園市政府遲未核准美光關係企業工會，勞動局也重申已依規定啟動審查程序，除了函詢經濟部協助釐清相關公司間的企業關係，也正在查證是否重複申請

本府勞動局強調，市府尊重並保障勞工依法組織工會權利，對於工會登記案件，均秉持依法行政、積極協助及審慎審查原則辦理，以確保工會制度正常運作及保障會員權益。