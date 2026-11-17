企業年終即將揭曉，104人力銀行發布「2026企業年終及2027薪酬趨勢大調查」調查顯示，2026年78.5%企業已決定發放年終獎金，較去年調查的68%增加逾10個百分點，年終已逐漸成為留才的基本配備，平均發放1.61個月，以金融業發放的2.85個月最高，而半導體產業之中，有88.9%企業會發放。

觀察2026年薪資行情，根據104人資學院「2026-2027台灣地區薪資福利調查報告」，2026年年薪中位數70.3萬元，依產業來看，半導體年薪中位數95.4萬元，超車電腦、消費電子製造業的年薪中位數91.3萬元，依職務來看，IC設計為工程職薪資王者，年薪中位數可達167萬元，非工程職醫師可達206.5萬元。

依地區，桃竹苗年薪74.8萬元與北北基並列最高，竹科搶才帶動生產製造、操作技術職桃竹苗薪資超越北北基。

企業也積極爭奪人工智慧（AI）人才，AI工程師、資安工程師年薪成長超過1成，近7成企業彈性加碼競逐白熱化。

細看各產業，發放年終月數前三名為金融業2.85個月、半導體業2.09個月、批發業1.81個月。104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，金融業因上市金控獲利創新高大方回饋給員工；半導體業受惠AI晶片帶動獲利成長，提供優渥年終；批發業雖年終高，但調薪幅度保守，反映產業以獎金回饋員工特性。

資料顯示，2026年整體年薪總額（包含固定年薪、固定獎金、變動獎金）中位數70.3萬元。非主管職總計有32個職務年薪突破百萬，工程職搶下21席占2／3，工程職高薪職務前三名為類比IC設計工程師167.3萬元、數位IC設計工程師161.2萬元、半導體工程師116.9萬元，受惠於AI紅利加持推升薪資行情。非工程職前三名為醫師206.5萬元、銷售工程師139.9萬元、醫藥業務代表126.3萬元，靠高度專業或業績獎金獲得高薪。

地區方面，中彰投、南高屏受惠中科、南科持續擴張，對廠務、製程人才求才若渴，在中彰投、南高屏擔任半導體製程工程師，年薪比在北北基多9.8-13.1萬元，擔任半導體設備工程師多6.1萬元；在桃竹苗擔任藍灰領服務科技業獲得薪資紅利，桃竹苗電鍍／表面處理技術人員、維修工程師、電子設備裝修工，年薪比北北基高7-9萬元。

隨著AI持續發展，AI工程師2026年年薪中位數108.3萬元，比去年成長12.7%，資安工程師94.5萬元比去年成長12.2%。面對競逐AI人才白熱化，68.3%企業對新進AI人才、67.5%對現職AI人才，視部門與職務給予彈性加碼，跳脫既有薪資框架避免錯失人才。

104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，缺工人才競爭激烈，建議企業可使用104人資學院薪酬平台，隨時掌握各職務不同地區、產業、職級的薪資行情，當發現企業薪資行情落後，若企業有薪酬預算，可透過特殊獎金，以彈性快速的方式補上薪資落差。