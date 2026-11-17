全民計程車司機聯誼會今下午發動約300輛計程車到勞動部前抗議，占據松江路兩線車道，場面壯觀。這群中高齡的運將們集結，控訴職業駕駛70歲強制退休規定涉及年齡歧視，並要求勞動部釐清計程車司機與車行間的僱傭關係，保障司機勞動權益。

全民計程車司機聯誼會發言人張繼宇表示，今天計程車駕駛們來到勞動部，主要訴求是職業駕駛70歲強制退休年齡涉及年齡歧視，另一訴求則是希望釐清計程車司機與車行間的僱傭關係。

張繼宇指出，勞動部幾年前修正「勞動基準法」第54條，增訂勞雇雙方協商延後退休的機制，勞工屆滿法定強制退休年齡後，經雇主同意可繼續工作，但「道路交通安全規則」卻規定職業駕駛屆滿70歲就不得繼續執業，涉及違法「就業服務法」第5條的年齡歧視，也侵害憲法保障的工作權、生存權及平等權。

張繼宇感嘆，不只是計程車司機，其他職業駕駛只要屆滿70歲，即使通過體檢、好手好腳，仍不能繼續開車，「難道要我們去搶銀行？」他說，很多人繼續開車，只是為了討生活、賺一口飯吃。

他也質疑，勞動部認定車行與計程車司機並非僱傭關係，但如果雙方不是雇主與受僱者，為什麼車行還要開立受僱單？既然勞動部不承認計程車司機是勞工，就應提出合理解釋。

張繼宇進一步指，依「道路交通管理處罰條例」第16條，計程車未依規定裝置自動計費器，可處900元以上、1800元以下罰鍰，但交通部卻同意Uber免裝計程車計費表，形同一國兩制、製造對立。他質疑有圖利特定業者之嫌，讓Uber得以自行訂定抽成金額，帶動浮動車資計算。

張繼宇表示，聯誼會已發文向勞動部提出訴求，若未獲妥善回應，下一波不排除號召全國職業駕駛站出來。

對此，勞動部回應，計程車駕駛與車行或車隊間的契約關係，應依契約性質及從屬性判斷；若雙方簽署勞動（僱傭）契約，車行或車隊就應遵守勞動法令。不過，現行實務運作及司法民事判決，多見雙方簽署承攬（合作）契約，若有個案爭議，駕駛人可循行政或民事途徑請求確認勞動契約關係。

至於職業駕駛70歲執業年齡限制、保障司機自主營業權、建立公平合理的計程車保險制度，以及公平管理Uber與計程車營運制度等訴求，勞動部表示，均屬交通部主管權責，將協助函請交通部處理。