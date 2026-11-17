勞動部今天公布「友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點」，規劃自明年起，鼓勵企業提供育有12歲以下子女員工每日減少1小時工時、薪資不減的育兒支持措施。全教總肯定政策方向，但指出教師同樣有育兒需求，卻因工作性質被排除在適用範圍外，呼籲教育部比照辦理，研議教師減少工時、薪資不減，並提供課務代理人力等配套措施。

全教總理事長葉青芪表示，勞動部此次措施除了鼓勵企業讓員工減少工時、薪資不減，也透過補助職務代理及替代人力等方式，降低企業執行政策的成本，政策精神值得肯定。然而，教師同樣有照顧家庭及陪伴子女成長的需求，卻因教學工作具有課表固定、授課時間明確及課務安排等特殊性，在申請彈性工時或調整工作時間時，面臨更多制度限制。

葉青芪指出，不能因為教師工作具有特殊性，就讓教師的育兒權益打折，更不能讓學校以課務安排困難為由，成為教師無法享有育兒支持的障礙。政府既然鼓勵民間企業落實育兒友善，更應該率先從公部門做起。

全教總認為，教育部應以勞動部此次政策為契機，全面盤點教師育兒支持制度，並優先推動三項措施。首先，政府應帶頭做起，研議讓育有12歲以下子女的教師，也能享有每日減少1小時工作時間、薪資不減的育兒支持措施。針對教師課務及學校運作需求，應建立可行的彈性安排機制，並由政府提供必要經費及課務代理人力，不能將執行成本轉嫁給學校或其他教師。

其次，應全面檢討教師請假規則及育嬰留職停薪制度。全教總指出，教師在子女不同成長階段，都有不同的照顧需求，教育部應全面盤點教師請假規則、育嬰留職停薪、復職及代理代課等相關規定，檢討現行制度是否真正符合教師育兒需求，並同步改善相關配套，避免教師因履行家庭照顧責任而承受不合理的職場成本。

此外，全教總主張建立更具彈性的教師育兒友善職場，除減少工時外，也應研議彈性調整上下班時間、育兒照顧相關請假及其他親職支持措施，讓教師能依家庭實際需求安排工作與照顧責任，避免長期陷入工作與家庭難以兼顧的困境。

全教總強調，政府是全國最大的雇主之一，更應該在友善育兒政策上發揮示範作用，不能一方面要求民間企業投入資源、改善員工育兒環境，另一方面卻忽略公教人員自身的育兒需求。尤其教育部身為教師主管機關，更應積極檢討教師工作制度，讓教師也能真正享有育兒友善的職場環境。