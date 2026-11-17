好心幫女友找工作，沒想到卻讓親妹妹受委屈！一名男網友透露，先前女友工作不穩定，他特地拜託在戶政事務所上班的妹妹幫忙留意職缺，沒想到女友順利錄取後，女友跟妹妹竟在職場鬧翻，甚至影響全家人的感情，讓他崩潰直呼：「當初真的不應該插手！」

原PO在Dcard發文表示，女友入職不久，就開始與妹妹發生摩擦。妹妹抱怨，女友經常在同事面前說她壞話，甚至幾度讓她在主管面前難堪；女友卻反控妹妹仗著資歷較深，處處干涉工作，還看不起自己。

原PO坦言，自己無法判斷誰對誰錯，但妹妹氣到要他「以後不要再拿女友的事情來煩她」，女友則指責他偏袒妹妹。如今兩人連私下都不願碰面，讓他夾在中間相當為難，甚至考慮勸女友離職，「光是工作上的事情就搞到家裡雞犬不寧，以後真的結婚還得了？」

貼文曝光後，多數網友替妹妹抱不平，「女友工作不穩定不是沒原因，很明顯人品很差，與其叫女友換工作不如你換女友吧」、「你妹真是好心被雷親欸」、「如果我是妹妹會很心寒」、「女友人品有問題，建議分手」。

也有人認為，即使妹妹真如女友所說仗著資歷看不起人，也不該四處說壞話，質疑女友為何要在職場搞小動作。

職場人際關係也是影響轉職的因素之一。根據104人力銀行調查，在職轉職者中，有13%將「同事間人際問題」列為轉職原因之一，另有22%因不喜歡主管的領導風格而考慮轉職。